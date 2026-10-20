На 20 октомври е световният ден на борба с остеопорозата

На 20 октомври отбелязваме световния ден на борбата с остеопорозата. Това е заболяване, засягащо предимно по-възрастното население. Неговият причинител е костната плътност, която средно статистически стига върха си в 20-те години на човека и оттам нататък само намалява. Над 50-годишна възраст статистиката показва, че всяка трета жена и всеки пети мъж страда от заболяването.

Световният ден на остеопорозата за първи път е отбелязан на 20 октомври през 1996г. в Обединеното кралство с подкрепата на Европейската комисия. Оттогава Международната фондация по остеопороза всяка година провежда събития и информационна кампания за по-широка запознатост със заболяването.

Фондацията препоръчва всеки да приложи тези елементарни, но ефективни съвети: вместо асансьор използвайте стълби, опитвайте се да вършите колкото се може повече от ежедневните си задачи пеш и стойте на един крак, когато миете чиниите, миете си зъбите или сгъвате прането.

Специалистите препоръчват още повече прием на храни богати на протеини (ядки, бобови растения, яйца и млечни продукти), телесно тегло в норма, умерено излагане на слънце и физически упражнения. Редвоното посещение при специалист и профилактиката също са от голяма полза.

Ако забележите симтоми като болка в гърба, причинена от счупен или свит прешлен (болката може да възникне внезапно, да е много силна, остра и режеща) загуба на ръст с течение на времето, прегърбена стойка на гръбнака, кост, която се чупи много по-лесно от очакваното дори при минимална травма, не се колебайте да се свържете с личния или лекуващия ви лекар.



