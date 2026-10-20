За 16-и път "24 часа" събра лигата, в която всеки член е безценен за България

Радев към лекарите, на които вярваме: Да излекуваме здравеопазването с ваша помощ

Код "Бъдеще" и демографията като национална мисия обединява държава, наука, медицина и всекидневния труд тези, които дават надежда, когато тя е изгубена

800 имена на медици на различна възраст, но разпознаваеми, търсени от пациенти, влизат в 16-ата лига "Лекарите, на които вярваме".

Над 400 от тях се събраха на церемонията в София, на която присъства и министър-председателят Румен Радев.

Всички 800 лекари с различни специалности, които са и в най-ценната семейна книга "Лекарите, на които вярваме", ще поставят в своите кабинети сертификата за 2026 г. като знак за най-ценното и истинско признание - това на пациентите.

„Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия“ бе темата на 16-ата церемония, чийто домакин бе столичният хотел "Милениум".

Защото демографията не е просто въпрос колко деца ще се родят, колко виждат бъдещето си тук, дали семействата имат увереност да създават деца, дали медицината може да помогне, когато природата поставя препятствия. И в крайна сметка каква България ще оставим след себе си.

Тази мисия не може да бъде отговорност само на една институция. Тя изисква общите усилия на държавата, медицината, науката, бизнеса и обществото. И, убедени сме, на медиите.

За „24 часа“ е кауза събира хората, които могат да вземат решения, и да отстоява каузи, чийто хоризонт е много по-дълъг от един новинарски ден.

Това бе стартът на церемонията, който даде водещата Мила Иванова - част от най-голямата новинарска медийна платформа в България. Над 400 от лекарите, на които вярваме, препълниха залата на церемонията

Присъствието на премиера сред 400-те лекари "24 часа" приема като знак, че демографският въпрос е тема на най-високото ниво и грижа на държавния разговор.

Защото здравеопазването, образованието, икономиката и социалната политика в крайна сметка се срещат в един фундаментален въпрос - каква България ще има след нас и кои ще бъдат хората, които ще живеят в нея, бяха мотивите, с които "24 часа" избра темата на церемонията, а темата на близо 500-те страници в семейната книга за 2026 г. "Лекарите, на които вярваме" са "Иновациите в медицината".

Без качествено здравеопазване не можем да постигнем нито една национална цел. Здравеопазването е ясно изразен приоритет за нашето правителство и тази година парите за здраве ще бъдат с около половин милиард евро повече, каза пред лигата на лекарите премиерът Румен Радев. Премиерът Румен Радев се обърна специално към лекарите.

Той изрази възхищението си както от медиците, които работят в малки болници, така и от тези в големите и модерни лечебни заведения.

В едно общество, в което непрекъснато ерозира доверието, е важен всеки един стълб на доверие. А вие, лекарите, сте изключително важен стълб на доверие, в който ние - вашите пациенти, вярваме. Аз вярвам, че вие няма да ни разочаровате в постигането на качествено и евтино здравеопазване. Не мога да обещая, че тези сцени с арести на лекари ще престанат. Но заедно трябва да излекуваме тези злоупотреби, каза още премиерът Румен Радев. Той специално обърна внимание на изключително големия брой хора с ТЕЛК и поиска съдействието на медиците за дигитализация на сектора, която да намали възможностите за злоупотреби. В залата имаше и правостоящи

Премиерът връчи и плакетите на част от медиците, посветили се на раждането на повече деца в България.

Първи бе проф. Димитър Марков. "Да бъдеш уважаван достоен лекар е призвание, но и привилегия. През последните 20 г. екипът на МЦ "Марков" успя да прегледа над 120 български бременни жени. Благодаря на всички тях за подкрепата, на близките им за доверието и на колегите от "24 часа", че оценяват нашите усилия. Съвременната медицина е високотехнологична. Аз съм напълно убеден, че в бъдеще развитието и иновациите ще продължат да предопределят облика на медицината в XXI век. Благодаря за подкрепата", каза проф. д-р Димитър Марков. Проф. д-р Димитър Марков е сред лекарите, които утвърждават феталната морфология като златен стандарт в проследяването на бременността в България. В Медицински център „Марковс" обединява специалисти по акушерство, пренатална диагностика, неонатология и педиатрия.

Плакет получи и проф. д-р Мария Юнакова, която е сред водещите специалисти по репродуктивна медицина у нас и председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве. Тя е част от екипа и на медицински комплекс „Д-р Щерев". "За мен е изключителна привилегия да получа това призвание особено редом до колеги, специалисти и приятели, които уважавам и са били мои ментори като проф. Николов и проф. Марков. Това отличие не е признание за мен, не е лично, а за целия екип, който стои зад тези успехи. Без усилията, неуморния труд, стигащ до себеотрицание, годините на взимане на трудни решения, но и изпълнени с вярата, че всяко семейство трябва да получи своя шанс за дете, тези успехи нямаше да бъдат факт. Благодарни сме за подкрепата и менторството, без които нямаше да сме хората, които сме. Проф. Атанас Щерев подготвя изключително качествени лекари и специалисти и винаги ни е учил, че освен добри специалисти трябва да бъдем и добри хора. Асистираната репродукция е от най-бързо развиващите се части на медицината. През последните 10 г. няма повишаване на успеваемостта, но пък пациентите ни са в напреднала възраст и живеят в некачествена околна среда. Асистираната репродукция помага на отделните семейства, но демографските проблеми се решават с други политики. Това е проблем на държавата и цялото общество. Други са предпоставките за добри демографски показатели - социалноикономическите условия, достъпът до качествено здравеопазване и образование", каза проф. Юнакова.

"Развълнуван съм. Разбира се, че тази награда е за целия екип на "Майчин дом" - болницата, в която съм израснал, взех специалност, а сега и ръководя. Темата е изключително актуална и считам, че това трябва да е целта на нацията - да има повече раждания в България. Ако се върнем 75 г. назад - днес проверих статистиката, за 1 г. в България са родени 189 хил. бебета. Миналата година бележим абсолютен рекорд по ниска раждаемост - 50 хил. бебета. Ние правим каквото можем като лекари и акушер-гинеколози, но политиците са тези, които трябва да обединят нацията около тази цел и да се занимават с такива политики. Нека започнат да се раждат повече хора тук отколкото да умират, защото сме втори в света по отрицателен прираст. Благодаря на колегите от "Александровска", ВМА, педиатрията, "Царица Йоанна", "Св. Екатерина", защото ние сме с най-много раждания, но без тези колеги и приятели не бихме успели да постигнем тези успехи. "Майчин дом" е болницата, която за радост през последните години е с нулева майчина смъртност", бяха думите, с които плакета си прие шефът на "Майчин дом" проф. Иван Костов.

Проф. д-р Асен Николов е доайен на перинаталната медицина у нас с повече от 35 години опит, главен координатор на Експертния съвет по акушерство и гинекология към Министерството на здравеопазването и председател на Българското дружество по акушерство и гинекология. "Тази награда я приемам като едно признание за всички нас - акушер-гинеколозите и акушерките. За безсънните нощи, добрите резултати, за което трябва да им благодарим. В медицината няма друга специалност, където плачът да радва - плачът на новородените радва и родителите, и нас лекарите, и акушерките. Пожелавам да има все повече плач на новородени и радост за всички нас", каза на церемонията проф. Николов.

Д-р Благомир Здравков дълги години ръководи Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев" в София, където отстоява каузата за модерно детско здравеопазване. Днес той е управител на новопостроената многопрофилна детска болница „Света Анастасия" в Бургас. "За мен тази награда е признание преди всичко за усилията на нашите учители, благодарение на които днес сме това, което сме, както и на колегите, които се присъединиха към ръководените от мен екипи в София и Бургас. Задачата ни е да гарантираме качествена медицинска помощ на всяко дете, независимо къде живее то", каза д-р Благомир Здравков. Здрадвният министър Катя Ивкова

Към лекарите се обърна и здравната министърка Катя Ивкова. Наясно сме със справедливите искания на младите лекари и работим усилено за тях. Но и от тях ще очакваме високо качество и грижа за всеки пациент като за свой близък. Защото емпатията е много важна. Вие имате уникалната възможност да се учите от невероятни специалисти на световна височина, да черпите от професорите и доцентите тайните на тази професия, каза тя на церемонията. По думите й се работи за разработването на ефективна система за оценка на качеството на медицинските грижи, каквото изискване имаме от ОИСР. Това ще стане основно чрез дигитализация. Финансирането няма да е основен фактор, но ще е показател къде има дефицити.

Катя Ивкова връчи отличия на двама млади лекари. Д-р Светлозар Цветанов завършва медицина в Медицинския университет в София през 2015 г., след което специализира анестезиология и интензивна медицина в Медицинския университет в Хановер, Германия. От 2021 г. работи в Централната болница в Карлстад, Швеция, където през януари 2026 г. става главен лекар по анестезиология и реанимация. Професионалните му интереси са в областта на детската анестезиология, симулационното обучение и безопасността на пациентите. Решава да се завърне в България, за да стане част от екипа на детската болница „Света Анастасия".

Д-р Огнян Гъцев е специалист по урология с фокус върху съвременните минимално инвазивни, ендоскопски и робот-асистирани хирургични техники. Придобива специалност във Военномедицинска академия под ръководството на проф. Илия Салтиров, а през 2023 г. защитава докторска дисертация, посветена на лечението на бъбречнокаменната болест. Специализирал е във водещи медицински центрове в Европа и Азия, а през 2025 г. получава сертификат за работа с роботизираната хирургична система Da Vinci след обучение в Барселона. Катя Ивкова връчи отличия на д-р Светлозар Цветанов и д-р Огнян Гъцев.

"Прибрах се в България с двете си деца и допринасям и за демографията - със собствени сили и средства, колкото мога. Мисля, че е голям дългът на медицинската общност да подпомогне демографията не само с повишаването на естествения прираст чрез процедури като инвитро, но и с намаляването на негативната статистика, понеже нито един човек няма да си отиде без лекарска помощ. Груба шега е, но нерядко се случва и това. Имаме огромна отговорност и трябва да се погледнем сериозно в очите - себе си, но и другите около нас, и да си помислим за всеки момент, в който сме имали неприятното чувство да се питаме това ли беше най-доброто, което можах да дам. Не за да се виним - себе си или колегите си, а за да се замислим сериозно и да предотвратим подобни случаи в бъдеще", каза д-р Цветанов, след като получи отличието си.

"За мен е чест и гордост днес да съм сред вас - едни от най-изтъкнатите експерти в медицинската дейност. Този ден е специален за мен и заради моята хабилитация. Сигурен съм, че съм сред хора, за които медицината не е професия, а призвание, за което също благодаря. Като млад лекар имах възможността да попадна в институция, която ми даде възможности, а те отварят врати. Благодарен съм на ВМА, че помогна да се създам и развия като лекар и кадър. В съвременния живот на медицината България по ниво на иновации, оборудване и възможности не отстъпваме на западноевропейските добре развити страни. Като млад лекар мисля, че моите връстници биха намерили причина да останат в България, защото ние отиваме там заради пациентите си", каза доц. Гъцев.

Към лекарите, на които вярваме, се обърнаха и партньорите на "24 часа" в инициативата.

Дарина Радославова, представител на "Ем Ес Ди България", прочете изказване от името на Милена Органджиева, управляващ директор на компанията за България, Северна Македония, Косово и Албания. Дарина Радославова

"Преди да повярваме, че ще оздравеем, е нужно да повярваме, че ще бъдем излекувани. Ние вярваме, че научният напредък има смисъл само ако достига до хората, които се нуждаят от него. Вие, лекарите, сте нашите незаменими партньори. Заедно работим за една обща цел - повече възможности за лечение, по-добро здраве и качество на живот", се казваше в обръщението на "Ем Ес Ди България".

"На Европа и света им е трудно да повярват, че за 6 г. България е успяла да постигне толкова съществена дигитализация в здравеопазването. Колега от Великобритания ни каза: България е постигнала това, към което всички се стремим - полярната звезда в електронното здравеопазване. Българка, която от години живее във Франция, ни благодари и каза, че се е почувствала истински горда, че е българка", разказа Мила Филипова, продуктов мениджър в "Информационно обслужване", по повод Националната здравна информационна система (НЗИС). Мила Филипова

След 6 г. разработване в партньорство между "Информационно обслужване" и държавата, вече пациентите имат приложението еЗдраве в джоба си, лекарите имат системата HIS BG, с която виждат цялата здравна история. НЗИС дава цялостна картина в реално време за данните за здравеопазването в България. Така се увеличава прозрачността и публичността - справки, изготвени чрез данните в НЗИС, са публични на сайта на системата. Гражданският интерес към еЗдраве не спира - вече има 800 хил. електронни здравни досиета, а пациентите могат да дават достъп до цялата си медицинска история на лекар специалист по техен избор. Денталните прегледи също станаха част от системата, изброи Филипова.

Тя съобщи, че скоро ще станем част и от общата европейска здравна система MyHealth@EU, чрез която ще можем с рецепта, издавана в България, да си купим лекарства директно от аптека в Европа. А специалисти в чужбина да виждат цялата ни здравна история от България.

"Темата на днешното събитие засяга въпрос от изключително значение. Това, което изглеждаше недостижимо, все по-често става възможно. Нови открития променят начина, по който гледаме на метаболитните и онкологичните заболявания. Иновациите придобиват реална стойност, когато достигнат до хората, които наистина се нуждаят от тук. В България това означава да подкрепяме лекарите, болниците, пациентите, лекарските организации, за да може хората да се възползват от достиженията на медицината. Иновациите се раждат в лабораторията, но стигат до хората благодарение на вас", обърна се към медиците Анамария Симион, генерален мениджър на "Ели Лили" за България и Сърбия. Анамария Симион

"Когато говорим за доверие, обикновено си мислим за връзката лекар - пациент. Но днес искам да говоря за него като за една сила, която ни обединява в обща национална кауза - по-добро сърдечносъдово здраве. За жалост България е сред водещите страни по сърдечносъдова смъртност. Имаме по-добра терапия, но все още много пациенти умират от тези заболявания. Необходим е нов модел на партньорство и той вече съществува. Пример е т. нар мисия 7030, която "Сервие" започна преди 3 г. заедно с Дружеството на кардиолозите в България. Целта е да се постигне 70% контрол на артериалното налягане в България до 2030 г. Над 2400 лекари и фармацевти вече подкрепят тази кауза и това ни показва, че тази мисия не е просто инициатива, а наистина подкрепя приоритетите в страната - диагностика и контрол на сърдечносъдовите заболявания. Тази визия вече влиза в обхвата на националния кардиологичен план. Първата стъпка е да стигнем до пациентите, семействата им и цялото общество. Затова развиваме такива кампании за повече отговорност за здравето на ясен пациентски език. Миналата година с такава кампания в социалните мрежи достигнахме над 1,7 млн. българи. Другата ни цел е да стигнем до институциите, за да помагат в развиването на политики за контрол на сърдечносъдовите заболявания, защото само заедно лекари, пациенти и индустрията можем не просто да лекуваме по-добре пациентите, а да спасяваме човешки животи. Благодаря на всички, които са част от тази мисия, но и на лекарите, на които вярваме - вие не само лекувате пациентите всеки ден, вие вдъхновявате", каза от своя страна д-р Мария Друмева, генерален директор на "Сервие" в България. Д-р Мария Друмева

Технологиите в здравеопазването се развиват много бързо, но здравеопазването най-вече се гради на хората. Правилната формула е комбинацията между технологията, знанието и съпричастността. Докторите разбират хората зад данните, те обясняват, слушат и градят доверие.

Това каза Саймън Дюшато, генерален мениджър на "Рош България". Саймън Дюшато

"Основното, на което се гради устойчивата здравна система, е профилактиката, превенцията, скрининг, ранна диагностика - това значи по добри резултати, за да могат хората да продължат да работят и да се грижат за семействата си. Затова трябва съдействие между специалисти, пациенти, държава и индустрията. Вярваме, че иновациите принадлежат на всички. Обществото се гради на здрави хора и достъпна медицина. Трябва перспектива. Заедно можем да направим условия иновациите да достигат до повече хора. Но първо трябва да подкрепим хората, които се грижат за пациентите", добави той.