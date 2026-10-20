Министър Ивкова: Работим за исканията на младите лекари

Наясно сме със справедливите искания на младите лекари и работим усилено за тях. Но и от тях ще очакваме високо качество и грижа за всеки пациент като за свой близък. Защото емпатията е много важна.

С тези думи се обърна към младите лекари здравният министър Катя Ивкова по време на церемонията на "24 часа" "Лекарите, на които вярваме".

Вие имате уникалната възможност да се учите от невероятни специалисти на световна височина, да черпите от професорите и доцентите тайните на тази професия, каза им още Ивкова.

Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка, заяви още министърът и допълни, че работи за младите лекари от началото на мандата си.

Тя увери, че за министерството е много важно осигуряването на висококачествени медицински грижи и високотехнологична апаратура. Не успяваме във всчики населени места и вие, които работите в по-малки градове, сте иноватори", призна министърът.

По думите й се работи за разработването на ефективна система за оценка на качеството на медицинските грижи, каквото изискване имаме от ОИСР. Това ще стане основно чрез дигитализация. Финансирането няма да е основен фактор, но ще е показател къде има дефицити.