Мобилни кабинети осигуряват прегледи и изследвания в 17 области на страната

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Мобилни медицински кабинети ще осигурят 1435 профилактични прегледа и изследвания. Инициативата е на здравното министерство и обхваща 17 области у нас, където достъпът до медицинска помощ е по-труден и профилактиката и навременната диагностика са труднодостъпни.

Мобилните кабинети ще се фокусират върху майчиното и детското здраве, имунизации и ранно откриване на заболявания. Екипите ще достигат до хора от уязвими общности, семейства в затруднено положение и граждани от ромски произход.

Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова мобилните кабинети се предоставят за безвъзмездно ползване, а министерството осигурява финансирането на медицинските дейности.

В областите Пазарджик, Сливен, София и Търговище ще има 360 акушеро-гинекологични прегледа, включително цитологични и микробиологични изследвания и назначаване на лечение при необходимост.

500 профилактични прегледа на деца ще има в областите Кюстендил, Силистра, Бургас и Сливен.

Прегледи и имунизации чрез мобилни кабинети за обща практика в областите Варна, Плевен, Видин и Враца, включително имунизации на лица до 18-годишна възраст.

В областите Сливен и Благоевград ще се извършат 170 прегледа с мобилен флуорограф, а в Шумен, Стара Загора и Враца - 195 ехографски прегледа в областите Шумен, Стара Загора и Враца.

210 прегледа и лабораторни изследвания в областите Стара Загора, Добрич и Видин, включително кръвна картина, глюкоза и холестерол.

Регионалните здравни инспекции в партньорство с лечебни заведения ще отговарят за организацията на прегледите. Здравните медиатори ще съдействат за информирането на местните общности и насочването на пациентите към медицинските екипи.

Целта на здравното министерство е медицинската помощ да достигне до хората, които досега са я отлагали заради разстояние, транспортни затруднения или социални бариери.

Инициативата е част от изпълнението на приоритет „Здравеопазване" в Националния план за действие 2024-2027 г. към Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.).