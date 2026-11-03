Доц. Групчев: Трябва да свикваме, че нашите деца ще бъдат технологично зависими

Трудно е да очакваме детето да няма интерес към телефона, когато постоянно го вижда в ръцете на родителите си. С тази житейска закономерност доц. д-р Димитър Групчев насочва разговора за екраните към поведението на цялото семейство. В подкаста „Докторе, кажи“ офталмологът говори за технологичната зависимост като за все по-силното присъствие на устройствата в ежедневието ни.

Медицинският акцент е ранната поява на късогледството. Групчев разказва, че в практиката си среща деца, при които то се проявява по-рано, отколкото се е очаквало преди години. Затова подчертава значението на навременното откриване и проследяване.

Полезният въпрос за родителите е как профилактиката да стане част от грижата за детето, вместо да чакаме то само да съобщи за проблем. В епизода специалистът обсъжда кога да се направи първият по-обстоен преглед и как да се планират следващите посещения.

Как се грижим за детското зрение в дом, в който всички използват екрани? Гледайте отговорите на доц. Групчев в новия епизод на „Докторе, кажи“.