Какво прави един медицински преглед добър? За доц. д-р Димитър Групчев съществена част от отговора е в разговора. В „Докторе, кажи“ той описва изслушването като основа, върху която лекарят разбира от какво действително има нужда пациентът. Посочените проценти са негова лична оценка за тежестта на общуването.

Според офталмолога дори когато лекарят няма възможност да реши даден проблем, ясното обяснение може да помогне на човека да приеме ситуацията. А когато лечение е възможно, пациентът трябва да разбира какво предстои и защо.

Това насочва вниманието към въпроси, които си струва да бъдат зададени в кабинета: какво показва прегледът, защо се назначава изследване и каква е следващата стъпка. Групчев свързва доверието и с прозрачността — пациентът да знае какво получава и как се финансира медицинската му помощ.

Защо добре подготвени лекари и пациенти с големи очаквания понякога се разминават? В целия епизод Групчев обяснява какво пречи на разговора между тях и какво предлага да се промени. Не пропускайте „Докторе, кажи“!