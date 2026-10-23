Всяко 7-о дете у нас преживява тежка криза

Всяко седмо дете в България живее с невидима психична рана, докато обществото ни все още не осъзнава дълбочината на проблема. В търсене на подходи за осветяване на кризата и пътища за по-ефективни политики за подкрепа на подрастващите, национална конференция на УНИЦЕФ - България, събра на една маса експерти, представители на институции, неправителствени организации, младежи.

Дискусията очерта болезнения профил на поколение, което все по-често се сблъсква с тревожност, депресия, изолация и рискови поведения, с които в много случаи е оставено да се справя само.

Анализът на изследователи от университета в Триест разкри разтърсваща картина: от 2018 г. до 2023 г. 59 деца на възраст между 10 и 19 г. са се самоубили. Миналата година по този начин са угаснали още 12 живота на деца в училищна възраст.

Употребата на алкохол, цигари и особено електронни цигари сред българските тийнейджъри продължава да надхвърля средните европейски нива. Един от 4-има прекарва над 6 часа дневно пред екрана при реален риск в някакъв момент да се окаже жертва на кибертормоз, сексуален натиск или психическо насилие.

Инфлуенсърът Изабел Овчарова сподели колко пагубно е клишето, че децата нямат реални проблеми, певицата Дара Екимова призова за бягство от фалшивите стандарти в социалните мрежи, а младата Борислава Попова напомни на връстниците си, че не са сами, но и призова близките им за повече топлина и прегръдки.

Експертите очертаха различни успехи всеки в своята област, но се убединиха около очевидното: психичното здраве на подрастващите става по-постижимо, когато целта обедини усилия на семейството, училището и средата, и както изтъкна представителят на УНИЦЕФ Мио Немото "наш общ дълг е да чуем вика на младите и да изградим среда, в която всяко дете може да расте разбрано, защитено и подкрепено".