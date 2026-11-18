Когато човек изпадне в безсъзнание, сърцето и дишането спрат от внезапен сърдечен арест, всяка секунда е от значение. Сърдечен арест и внезапна сърдечна смърт са едно и също състояние на “повреда” в електрическата система на сърцето, която без външна помощ може да бъде необратима. Мозъкът започва да страда фатално от липсата на кислород само след около 4 минути. Нищожно време, в което всеки очевидец може да направи много. Точно по модела, който сме упражнявали на тренажора с лицето със загадъчна усмивка от Сена.

Ако станете свидел как с нищо не показващ болест човек внезапно рухне, действайте веднага. Законът се промени в началото на годината и вече хора без медицинско образование могат да оказват първа помощ дори с външни автоматични дефибрилатори.

В масовия случай у нас няма да се наложи да ползвате апарата - автоматични машини са поставени все още на малко места.

Какво да направите?

1. Разтърсете човека леко в раменете и го попитайте силно: “Добре ли сте?”.

2. Ако няма реакция, потърсете помощ на телефон 112 или помолете конкретен човек наблизо да го направи. Не върши работа - казват социалните психолози - ако е безадресно: докато се чудите и изчаквате кой да звънне, се губи ценно време. Когато действието се развива в метрото или на друго обществено място, където има автоматичен външен дефибрилатор, помолете някой да го донесе бързо, отново се обърнете към конкретен човек.

3. Освободете дихателните пътища на човека без признаци на живот, като поставите едната си ръка върху челото, а с пръстите на другата повдигнете брадичката назад. Наклонете се и за не повече от 10 секунди наблюдавайте повдига ли се гръдният кош, чува ли се шум от дишане, усещате ли струя въздух върху бузата си? Ако човекът не диша или диша необичайно, започнете реанимация.

4. За сърдечен масаж поставете основата на едната си длан в центъра на гръдния кош на падналия човек - пада се върху долната половина на гръдната кост. Сплетете пръстите на другата си ръка отгоре. Дръжте лактите си изпънати и притискайте ритмично надолу с дълбочина около 5–6 сантиметра. Бройте, темпото трябва да бъде между 100 и 120 притискания в минута.

5. Малко вероятно е да имате подръка маска за обдишване и с нея без психологическа бариера да можете след всеки 30 притискания да правите 2 спасителни обдишвания уста в уста. Тогава правилото е да не спирате притисканията на гръдния кош. Непрекъснатият сърдечен масаж сам по себе си осигурява жизненоважната циркулация на остатъчния кислород в кръвта до пристигането на медицинския екип. В идеалния случай стиснете ноздрите на пострадалия с палец и показалец, сложете между неговите и своите устни подръчна кърпичка и обхването плътно устните му със своите. Издишайте плавно, докато видите, че гръдният кош се повдига (обикновено около 1 секунда).

Друг, но също интуитивен е алгоритъмът, когато наблизо има външен автоматичен дефибрилатор.

Въпреки много закъснялото внедряване след промени и в закона все повече обществени сгради, летища, метростанции, търговски центрове и спортни зали разполагат с машините за рестарт на сърцето.

Това са интелигентни устройства, които сами анализират сърдечния ритъм и определят дали е необходим електрически шок за стимулиране на сърцето да се върне към работата си. Много хора се страхуват да ползват апаратите, но с тях няма как да сгрешите или да навредите, а без намеса човекът със сигурност си отива. Уредът подава разряд само ако наистина има нужда.

Когато наблизо има апарат, са достътачни 4 прости стъпки:

l Включете устройството. Натиснете бутона за старт, ако е от модел, който не се активира автоматично с отваряне на капака.

l Следвайте гласовите инструкции. Апаратът ще започне да ви говори и да ви напътства с ясни кратки инструкции стъпка по стъпка.

l Залепете електродите. Оголете гръдния кош на пострадалия и закрепете двете самозалепващи се електродни подложки на местата, показани на рисунките върху самите тях. Стандартно едната е под дясната ключица, а другата – отляво под мишницата.

l Осигурете своята безопасност и тази на околните. Уредът ще ви каже да се отдръпнете, докато анализира ритъма. Ако препоръча разряд, уверете се, че никой не докосва човека между живота и смъртта. При модерните автоматични модели уредът подава разряда сам. Ако случаят не е такъв, се натиска премигващият бутон.

След подаване на ток или ако машината прецени по обективни безспорни показатели, че това не е необходимо, устройството ще ви подкани да продължите с притисканията на гръдния кош за сърдечен масаж, докато пристигне извикания екип на Спешна помощ.