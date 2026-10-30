REVERSE Aesthetic Dermatology въвежда за първи път в България новата лазерна платформа EXOLASE ONE на BTL. Технологията позволява различни подходи за обновяване и подобряване на кожата да бъдат съчетани в една процедура, когато това е подходящо за пациента

Появата на EXOLASE ONE в REVERSE Aesthetic Dermatology бележи следващ етап в развитието на лазерната дерматология в клиниките. Новата платформа на BTL интегрира аблативни и неаблативни лазерни технологии, разширявайки възможностите за лечение на различни дерматологични състояния и повлияване на структурните и естетичните промени в кожата.

За REVERSE инвестицията е естествено продължение на повече от две десетилетия медицинска практика на д-р Росица Денчева, дм, и последователното развитие в областта на лазерната дерматология. Д-р Денчева и екипът на REVERSE имат задълбочен практически опит в приложението на широк спектър от лазерни технологии при лечения на съдови и пигментни изменения, белези и други дерматологични състояния, както и комплексни терапии за кожно подмладяване и ремоделиране на тъканите.

Тази експертиза се развива паралелно с технологичната база на двете клиники, която днес включва над 20 апаратни системи и повече от 30 технологични възможности.

Какво е различното при EXOLASE ONE?

Новата платформа на международната компания BTL съчетава два вида лазерно въздействие. Чрез технологията ONEpulse™ двата подхода могат да се комбинират в един лазерен импулс. Това позволява на лекаря да насочи терапията към различни кожни изменения, като съчетава възможностите на няколко лазерни технологии в една платформа.

REVERSE е сред първите клиники в международен мащаб, които въвеждат EXOLASE ONE в практиката си, преди планираното за 2027 г. по-широко международно представяне на платформата.

Какви кожни проблеми могат да бъдат третирани с EXOLASE ONE?

EXOLASE ONE разширява възможностите за третиране на различни кожни изменения, сред които неравномерна текстура и релеф, фини линии и бръчки, белези, както и загуба на плътност и стегнатост. Често тези изменения се проявяват едновременно, особено при процесите на фотостареене, когато продължителното излагане на слънце води до промени както в повърхностните, така и в по-дълбоките структури на кожата. Именно в такива случаи комбинираното действие на двете лазерни технологии позволява по-комплексен терапевтичен подход, насочен към подобряване на структурата, релефа и цялостното качество на кожата.

Как протича терапията с EXOLASE ONE и какво да очакваме?

Едно от предимствата на EXOLASE ONE е възможността за различна интензивност на лазерното въздействие от по-щадящи процедури, насочени към подобряване на текстурата и качеството на кожата, до по-интензивни терапии за повлияване на белези, бръчки и изразени промени в кожния релеф.

Благодарение на комбинираната технология лекарят може да работи както върху повърхностните слоеве на кожата, така и в дълбочина, където се стимулират процесите на колагеново ремоделиране. Изборът на подход зависи от състоянието на кожата, конкретните показания и резултата, който се стремим да постигнем.

Различните режими на EXOLASE ONE предполагат и различен възстановителен период. При по-щадящите процедури той може да бъде минимален, докато при по-интензивно лазерно въздействие са възможни зачервяване, чувствителност и лющене, с възстановяване, което при определени протоколи може да продължи до 6-7 дни.

Първите промени в текстурата и релефа могат да се проявят след възстановяването на кожата, докато подобряването на плътността и стегнатостта се развива постепенно в следващите седмици и месеци, успоредно с процесите на колагеново ремоделиране. Необходимият брой процедури се определя индивидуално, като при някои показания се планира курс от терапии за постигане на оптимален резултат.

Медицинският подход остава водещ

В съвременната естетична дерматология все по-голямо значение има подобряването на качеството на кожата, без ненужна промяна в естествените черти на лицето. За REVERSE това означава технологията да бъде избирана според реалното състояние на кожата.

„Съвременната естетична дерматология не се определя от броя на технологиите, с които разполагаме, а от начина, по който ги прилагаме. Всяка кожа има своя биология, своите особености и потребности. Нашата задача е да ги разберем и да използваме възможностите на медицината така, че да постигаме естествени, предвидими и дългосрочни резултати. Именно в това виждаме стойността на технологичните иновации като EXOLASE ONE“, коментира д-р Росица Денчева, дм, основател на REVERSE Aesthetic Dermatology.

EXOLASE ONE допълва съществуващите лазерни системи в REVERSE и разширява избора на лекарите при планиране на терапии за различни кожни изменения.