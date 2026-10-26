"Пирогов" за починалото 10-годишно момче: Травмите бяха несъвместими с живота

"Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота."

Това съобщиха в официално изявление от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", след като по-рано днес стана ясно, че 10-годишно момче е починало в болницата в събота.

Росен е роден през 2016 г. и е футболист в Детско-юношеската школа "Христо Стоичков" в Етрополе.

"Няма думи, които да опишат болката от загубата на един толкова млад живот, изпълнен с мечти и любов към играта. Всички предстоящи тренировки на школата ще започват с минута мълчание", пишат от ПФК "Етрополе" в социалните мрежи.

Поради нещастен инцидент - падане от стълба на селскостопанска машина - Росен е транспортиран с линейка от Етрополе до София. По думите на родителите той е бил в съзнание до пристигането му в „Пирогов". Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат.

Детето е било прегледано, а по-късно е отведено в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че то е починало.

"Детето ми почина по вина на докторите. Детето ми беше в много добро съзнание", каза майката на Росен пред БНТ.

От Софийската градска прокуратура съобщиха за телевизията, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите.

Разследването е за причиняване на смърт на дете на 24 октомври в УМБАЛСМ „Пирогов" вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Ето цялото изявление на болницата:

Официално изявление на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов"

Във връзка с трагичния инцидент с 10-годишното дете, транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" от екип на ЦСМП - Етрополе на 24 октомври 2026 година, заявяваме следното:

Детето е транспортирано с амнестични данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина.

Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота.

В името на институционалната прозрачност и обективната истина, съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври 2026 година дежурният екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател в болница "Пирогов" с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.

Оказваме цялостно съдействие на компетентните органи. С оглед на провежданите следствени действия и законовите изисквания, към момента не можем да предоставяме допълнителна информация.

Ръководството и целият екип на болницата поднасят своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семейството и близките, както и на приятелите и съучениците на детето.

Загубата на детски живот оставя неизлечима рана за всички ни. Скърбим заедно с вас!