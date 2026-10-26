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Пет дни преглеждат безплатно за херния и болести на червата в УМБАЛ "Свети Георги"

Мая Вакрилова
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Клиниката по урология е на етаж 9 kd бул. „Пещерско шосе" № 66 в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

При внезапна силна болка, твърда и болезнена подутина, повръщане или други остри симптоми е необходима незабавна медицинска помощ

Втора клиника по хирургия към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив организира безплатни профилактични прегледи за хернии на предната коремна стена и колопроктологични прегледи в периода от 9 до 13 ноември, съобщиха от здравното заведение. Те ще се извършват от 12 до 15 часа в кабинет №7 в хирургичния блок на бул. "Пещерно шосе" №66, База 2 след предварително записване на час на телефон 032 602 040.

Инициативата е част от кампанията "Здраве за всички".

Хернията представлява преминаване на коремни органи или части от тях през отслабени участъци или отвори в мускулно-сухожилния слой на коремната стена. Сред най-често срещаните видове са слабинните, пъпните, бедрените хернии и херниите на бялата линия на корема. Различните видове се срещат с различна честота при мъжете и жените, което се дължи, наред с други фактори, на анатомичните особености на коремната стена.

Сред основните симптоми са болка или дискомфорт в засегнатата област, особено при физическо усилие, както и поява на видима подутина при оформяне на херниален сак. Без своевременна медицинска оценка и лечение херниите могат постепенно да увеличат размерите си и да доведат до сериозни усложнения. Едно от най-опасните усложнения е заклещването на хернията. То може да доведе до нарушено кръвоснабдяване на засегнатия орган, тъканна некроза и развитие на перитонит. При внезапна силна болка, твърда и болезнена подутина, повръщане или други остри симптоми е необходима незабавна медицинска помощ.

Колопроктологичните прегледи са препоръчителни при симптоми като кървене от ануса или наличие на кръв в изпражненията, промяна в ритъма на дефекация, продължителен запек или диария, поява на възли или подутини около ануса и усещане за непълно изпразване на червата. След снемане на анамнеза и извършване на преглед специалистът може да прецени дали са необходими допълнителни изследвания. Тя се препоръчва и с профилактична цел при определени групи хора с повишен риск, сред които са лица с фамилна обремененост за рак на дебелото черво, с предходно установени полипи или с хронични възпалителни заболявания на червата, както и също необяснимата анемия.

Колоноскопията е основен метод за изследване на дебелото черво, който позволява откриването на полипи и други изменения, включително предракови образувания. Изследването се извършва с помощта на гъвкав ендоскоп с камера, който позволява оглед на вътрешната повърхност на дебелото черво. При необходимост по време на процедурата могат да бъдат отстранени полипи или да бъдат взети тъканни проби за изследване. 

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Клиниката по урология е на етаж 9 kd бул. „Пещерско шосе" № 66 в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

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