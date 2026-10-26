Здравното министерство започва проверка на случая с починало дете в "Пирогов"

Министърът на здравеопазването е разпоредила проверка на всички обстоятелства по случая, която ще се извършва паралелно с разследването на прокуратурата. Това заявиха от пресцентъра на здравното министерство във връзка със случая с 10-годишното момче, починало в "Пирогов" в събота.

"Във връзка с постъпили журналистически въпроси по повод случая с починалото 10-годишно дете в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" Министерството на здравеопазването информира:

На 24 октомври 2026 г., в 12:30 ч., 10-годишно момче е донесено от баща си на ръце във Филиала за спешна медицинска помощ в Етрополе след падане от трактор. При постъпването детето е било в съзнание и контактно, с оплаквания от болки в гърба и корема. След извършените медицински прегледи, консултация със специалист и оказана спешна медицинска помощ състоянието му е стабилизирано", казват от министерството на здравеопазването.

"В 12:53 ч. детето е транспортирано в стабилно състояние с линейка към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", придружено от дежурния лекар и майка си. Линейката пристига в лечебното заведение в 13:55 ч., където детето е регистрирано и насочено към кабинет по ортопедия и травматология", посочват още оттам.

По-рано днес в официално изявление от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" казаха, че медицинският им екип е приложил в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие.

"Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота", заявиха още от лечебното заведение.

Поради нещастен инцидент - падане от стълба на селскостопанска машина - 10-годишният Росен е бил транспортиран с линейка от Етрополе до София. По думите на родителите той е бил в съзнание до пристигането му в „Пирогов". Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат.

Детето е било прегледано, а по-късно е отведено в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че то е починало.

"Детето ми почина по вина на докторите. Детето ми беше в много добро съзнание", каза майката на Росен пред БНТ.

От Софийската градска прокуратура съобщиха, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите.