ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха над 5500 литра плодови напитки с изтекъл с...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23813993 www.24chasa.bg

Здравната обстановка в засегнатите от земетресението райони на Сидзан е стабилна

КМГ

3548
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

След земетресението с магнитуд 7,0 в окръг Бачън, град Нагчу, Сидзански автономен район, регионалната комисия по здравеопазване мобилизира медицински екипи от различни нива и организира здравни дейности в община Мару. Мерките включват оказване на медицинска помощ, ваксинация, психологическа подкрепа, здравно-просветни кампании, дезинфекция на околната среда и безопасно обезвреждане на медицинските отпадъци с цел опазване на физическото и психическото здраве на местното население.

Към момента в цялата община е организирана цялостна система за здравно-санитарни дейности след бедствието, обхващаща всички етапи – от превенцията до овладяването на последиците. Предприетите мерки имат за цел да гарантират здравето и благосъстоянието на засегнатото население.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Здравни новини

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"