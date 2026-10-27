Здравната обстановка в засегнатите от земетресението райони на Сидзан е стабилна

След земетресението с магнитуд 7,0 в окръг Бачън, град Нагчу, Сидзански автономен район, регионалната комисия по здравеопазване мобилизира медицински екипи от различни нива и организира здравни дейности в община Мару. Мерките включват оказване на медицинска помощ, ваксинация, психологическа подкрепа, здравно-просветни кампании, дезинфекция на околната среда и безопасно обезвреждане на медицинските отпадъци с цел опазване на физическото и психическото здраве на местното население.

Към момента в цялата община е организирана цялостна система за здравно-санитарни дейности след бедствието, обхващаща всички етапи – от превенцията до овладяването на последиците. Предприетите мерки имат за цел да гарантират здравето и благосъстоянието на засегнатото население.