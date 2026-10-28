С настъпването на студените месеци и наближаването на сезонните грипни епидемии рискът от среща с вируси нараства. Контактите в обществения транспорт, на работното място и в затворени помещения улесняват разпространението им. Затова подготовката на организма за сезона на инфекциите започва с грижа за една от най-важните ни защитни системи – имунитета.

При среща с вирус или бактерия организмът трябва бързо да разпознае заплахата и да задейства своите защитни механизми. Първа реагира вродената имунна защита, която осигурява бърз отговор. След това се включва придобитият имунитет, който разпознава конкретния причинител и може да го запомни, за да реагира по-ефективно при следваща среща. За нормалната работа на тези механизми са необходими определени витамини, минерали и други биологично активни вещества.

Именно върху тази необходимост е насочена формулата на Имунитал Форте Плюс – комбинация от витамин C, витамин D, цинк, бета-глюкан от дрожди, куркумин и пиперин. Витамините C и D и цинкът допринасят за нормалното функциониране на имунната система, като подпомагат важни процеси в работата на имунните клетки.

Специално място във формулата заема бета-глюканът от дрожди. Той взаимодейства с определени клетки на вродения имунитет и участва в процесите, чрез които тези клетки разпознават и реагират на външни заплахи. Така бета-глюканът допълва формулата с компонент, насочен към механизмите на естествената имунна защита.

В сезона на повишена заболеваемост грижата за имунитета изисква последователност – пълноценно хранене, достатъчно сън и осигуряване на необходимите хранителни вещества. Имунитал Форте Плюс може да бъде част от този подход, като допълва ежедневния прием на съставки, важни за нормалната функция на имунната система.

Имунитал Форте Плюс е възможност за допълване на ежедневната грижа за имунната система, особено в периоди на повишено инфекциозно натоварване. Най-добрият подход остава съчетанието от разумна профилактика, здравословни навици и информиран избор на продукти с подходящ състав.

Защото добрата грижа за организма започва още преди срещата с поредния вирус.