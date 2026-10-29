В Медицински център „Невровита“ лекари от различни специалности търсят причината зад симптомите – от първия преглед и диагностиката до лечението и възстановяването

Всички сме го правили – боли ни главата, изтръпва ни ръката или ни стяга кръстът и си казваме: „Ще ми мине.“ Понякога наистина минава. Но понякога това е начинът, по който тялото ни сигнализира, че има нужда от внимание. Не бива да пренебрегваме често повтарящите се симптоми, защото колкото по-рано се открие един проблем, толкова по-лесно може да се разреши. Но винаги стои въпросът: „Къде да отида?“, „На кого да се доверя?“

В Медицински център „Невровита“ съвременните технологии, опитът на утвърдени специалисти и комплексният подход се съчетават, за да помогнат за точната диагноза и избора на подходящо лечение.

„От известно време всеки ден ме боли главата.“

„Световъртежът не минава.“

„Започна да ми изтръпва ръката.“

„Боли ме кръстът и едва ходя, да не говорим колко ми е трудно да седя дълго на един стол.“

Звучи ли ви познато? Зад един и същ симптом могат да стоят различни причини и невинаги е лесно да разберем какво се случва. Точно в такива ситуации са важни не само добрата апаратура, но и лекарите, които да погледнат цялостната картина. Понякога това означава да се доверят на дългогодишния си опит, а друг път – да потърсят мнението на колега от друга специалност. Най-важното е да отделят необходимото време за конкретния пациент и да потърсят най-точната диагноза и подходящото лечение.

Именно това е идеята зад създаването на МЦ „Невровита“. Основният фокус е върху заболяванията в областта на неврологията и неврохирургията, но при необходимост пациентите могат да бъдат консултирани и от специалисти в други области – кардиолози, ортопеди, гастроентеролози, ревматолози, ендокринолози, нефролози, уролози, УНГ специалисти, психиатри и психолози.

Причината е проста – човек рядко идва при лекар с диагноза. Идва с оплакване.

Понякога пътят до диагнозата е по-дълъг

При главоболие въпросът не е само „къде боли“. Важно е да се разбере как започва болката, колко продължава, какво я провокира и има ли други симптоми. При световъртеж трябва да се установи дали причината е неврологична, свързана с вестибуларния апарат или има друг произход. А болката в гърба може да се дължи на проблеми с гръбначния стълб, нервната система или мускулите. От огромно значение е пациентите да получат професионална оценка на състоянието си и при необходимост да бъдат насочени към различни специалисти или допълнителни изследвания.

Затова в МЦ „Невровита“ работят лекари с различен професионален опит и експертиза. Сред тях са едни от водещите неврохирурзи у нас - чл.- кор. проф. Николай Габровски и доц. д-р Николай Велинов, участващи в обучението на специалисти по неврохирургия на международно ниво.

В екипа са и невролозите д-р Славея Папазова, доц. Марко Клисурски и проф. д-р Пламен Божинов – един от основоположниците на терапевтичната транскраниална магнитна стимулация (ТМС). При нужда от физиотерапия и рехабилитация, пациентите могат да направят консултация с доц. Емил Милушев, който работи за повлияване на болката в гърба, използвайки най-съвременни методи за лечение.

Част от екипа са и ендокринолозите д-р Светослава Гериловска и д-р Бойка Милчева, която преглежда и деца с ендокринни и метаболитни заболявания, както и гастроентерологът доц. Камен Данов.

Изследването е само част от картината

ЕЕГ, ЕМГ, ехокардиография, ЕКГ, холтер ЕКГ, мониториране на артериалното налягане, доплерова сонография и ултразвукова диагностика са сред изследванията, които се извършват в МЦ „Невровита“.

Но един резултат сам по себе си не разказва цялата история, не поставя диагноза. Важно е да се знае какви са оплакванията на пациента, от кога са, как се променят и как се вписват в цялостната картина.

Така може да се разбере дали едно главоболие е свързано с напрежението в работата или с безкрайните семейни ядове, или има причина, на която да се обърне повече внимание. Технологиите дават на лекаря допълнителна информация, но не могат да заменят разговора с пациента и медицинската преценка.

Когато лечението приключи, възстановяването тепърва започва

При някои заболявания диагнозата и лечението са само началото. След операция, травма или неврологично заболяване човек може да има нужда от време, за да възстанови силата си, увереността в движенията си и постепенно да се върне към обичайното си ежедневие.

Тогава идва ред на физиотерапията, кинезитерапията и рехабилитацията, които са част от дейностите, предлагани в „Невровита“.

Възстановяването е различно за всеки. За един пациент целта е отново да ходи без чужда помощ. За друг – да се върне на работа или да играе с внучето. За трети – просто да може да изпълнява ежедневните си дейности без болка и ограничения.

Затова рехабилитацията трябва да бъде съобразена с конкретния човек и неговото състояние.

Най-важното е да не чакаме

Много заболявания се развиват постепенно. Симптомите могат да изглеждат незначителни, да се появяват и изчезват или човек просто да свикне с тях. Но не бива да приемаме за нормално седмици наред да усещаме изтръпване в ръката или да се борим с тежка мигрена.

Навременната консултация може да помогне за по-ранното установяване на причината и за избора на подходящ подход.

„За нас качествената медицинска грижа започва с вниманието към пациента. Всеки човек идва със своя история, притеснения и индивидуални потребности и нашата задача е да го преведем през диагностичния и лечебния процес с яснота, професионализъм и отношение. Използваме най-съвременна технология, но разчитаме безпрекословно на невероятните специалисти, които работят при нас – лекари, които дълги години доказват своя професионализъм“, казва Ивона Димитрова, управител на Медицински център „Невровита“.

Комбинацията между опит, индивидуално отношение и съвременни технологии е в основата на философията на центъра. Технологиите дават на лекаря възможност да види повече и да разполага с достатъчно информация, но не могат да заменят неговата преценка. Те са инструмент, който подпомага поставянето на по-точна диагноза и избора на най-подходящия подход за конкретния пациент. Именно тази идея стои и зад мотото на центъра Sanus per Technologia – „Здраве чрез технологии“.