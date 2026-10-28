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Нови 2,83 млн. евро за ваксини (и за варицела), но против грип все още няма

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2,83 млн. евро допълнително за ваксини гласува Министерският съвет в сряда. 1,9 млн. от тях ще отидат за закупуване на ваксина срещу варицела, след като поставянето ѝ стана задължително за деца от 1 юли тази година. Ваксината се прилага в две дози - между 12-ия и 15-ия месец и през годината, в която детето навършва 4 г. По информация на Националния център по заразни и паразитни болести тази година случаите на варицела са 16 363. За същия период през 2025 г. са регистрирани с 1060 повече.

931 хил. евро допълнително пък са предвидени за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно-синцитиален вирус (RSV) за бременни жени през периода от 24-а до 36-а гестационна седмица. RSV е често срещан вирус и причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета под 6 месеца, а тези под 2 месеца са най-засегнатата група.

В началото на грипния сезон обаче има недостиг на противогрипни ваксини и в аптеките, и в кабинетите на личните лекари.

Ваксини в аптеките ще има след 10 ноември, съобщи в сряда директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Планираните дози са 100 хил., като 30 хил. от тях са преразпределени от друга европейска държава. Над 200 000 дози вече са доставени, а още около 30 хиляди инжекционни ваксини се очаква да бъдат осигурени за аптечната мрежа. За първи път у нас са предвидени и 50 000 дози високодозова ваксина. Забавянето се дължи на производствени затруднения, промяната в състава на ваксините и решенията на производителите за разпределението им по пазари, обясни Кирилов.

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