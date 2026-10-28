Инициативата насърчава редовните профилактични прегледи и повишава информираността за рак на гърда, рак на яйчниците и рак на матката

Информационна платформа , съдържаща детайлно съдържание, дигитален асистент, който помага да се ориентираш в информацията за женското здраве, документална поредица „Истории НаВреме“, която събира автентични разкази от първо лице за важността на профилактичния преглед и защо не бива да се отлага.

Това са акцентите на тазгодишното издание на националната информационна кампания „НаВремеЗаМен“, съвместна инициатива на АстраЗенека България и Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster), с институционалната подкрепа на Министерството на здравеопазването, Посолството на Великобритания и Столична община, общините Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Пазарджик и Плевен.

Ключово за тазгодишното издание остава и партньорството с водещите пациентски организации „Фондация Нана Гладуиш-Една от 8“, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) и Европа Донна България. Инициативата привлече отново редица съмишленици и партньори, сред които медиите Дарик радио и 24 часа.

Кампанията се провежда и надгражда за трета поредна година, поставяйки все по-силен фокус върху подкрепата на женското здраве и насърчаването на редовни профилактични прегледи за рак на гърда, рак на яйчниците и рак на матката.

На платформата организаторите на инициативата са събрали актуална и научнообоснована информация за рисковите фактори, симптомите и профилактичните прегледи и възможности според възрастта, с акцент върху навременната консултация с медицински специалист.

Платформата улеснява и следващата практическа стъпка към грижата за здравето. Чрез раздела „Запази час за преглед“ потребителите могат да се насочат към мамолог или акушер-гинеколог и да запишат час за преглед чрез Superdoc.

Сред възможностите е разговор с дигитален асистент Luminera, който насочва потребителите към подходящата информация и ги ориентира в следващите стъпки.

Друг акцент на кампанията е документалната поредица „Истории НаВреме“ – серия кратки филми с автентични разкази на хора, срещнали се със заболяването, техни близки и медицински специалисти. Чрез тези лични истории главните герои в тях насърчават открития разговор за преодоляването на страха от прегледа, подкрепата и осъзнаването на важността от редовната профилактика и навременно лечение. Видеата от поредицата могат да бъдат гледани на navremezamen.bg.

Кампанията приканва всеки да предаде нататък посланието за навременна грижа. В раздела „Сподели грижа“ на navremezamen.bg потребителите могат да добавят свое листо към дигиталното дърво, посветено на жена, която е важна за тях, и да споделят персонализирана картичка с близките си. Дървото расте с включването на нови участници и превръща подкрепата за женското здраве във видимо общо послание.

Защо инициативата “НавремеЗаМен” продължава да се реализира?

Ракът на гърдата и ракът на яйчниците остават сред онкологичните заболявания с най-съществено отражение върху женското здраве. По данни на Global Cancer Observatory (GLOBOCAN 2024), ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване сред жените в България, с приблизително 3 559 нови случая през 2024 г. и 1 411 смъртни случая. За същата година ракът на яйчниците е свързан с приблизително 649 нови случая и 522 смъртни случая в страната. Тези данни показват както мащаба на проблема, така и необходимостта от по-добра информираност, навременно разпознаване на симптоми и активно насочване към профилактични и специализирани прегледи.

Повече информация за инициативата: navremezamen.bg