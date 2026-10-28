Употребата на канабис може да увеличава риска от инсулт сред младите хора

Честотата на инсултите сред младите хора се увеличава, докато при по-възрастните поколения намалява. Учените изследват дали употребата на канабис може да е една от причините за тази тенденция, пише National Geographic.

Проучване, публикувано в списание „Neurology", установи, че честотата на инсултите сред хората на възраст между 20 и 54 години в един регион на САЩ почти се е удвоила за три десетилетия. Сред по-младите пациенти, получили инсулт, близо една трета са употребявали канабис спрямо под 1% преди 30 години.

Сред основните рискови фактори са високото кръвно налягане, затлъстяването, заседналият начин на живот, тютюнопушенето и употребата на алкохол. Според изследователите обаче те не обясняват напълно увеличаването на инсултите сред младите хора.

Анализ на 32 проучвания, публикуван в „International Journal of Stroke", установи, че при употребяващите канабис вероятността от инсулт е с 37% по-висока, отколкото при хората, които не го употребяват. При възрастните под 55 години разликата е 14%, а при ежедневните потребители достига 42% според друго изследване.

Учените предполагат, че канабисът може да предизвиква свиване на кръвоносните съдове в мозъка, колебания в кръвното налягане и образуване на кръвни съсиреци. Допълнително притеснение предизвиква концентрацията на THC, която днес е средно четири пъти по-висока, отколкото преди 30 години.

Въпреки тревожните резултати причинно-следствената връзка между употребата на канабис и инсултите все още не е доказана. Повечето изследвания са наблюдателни и не позволяват напълно да се разграничат ефектите на веществото от останалите рискови фактори.

„Данните дават убедителен и тревожен сигнал", заяви Саломе Кейхани от Калифорнийския университет в Сан Франциско.

Неврологът Джон Коул от Университета на Мериленд предупреди, че канабисът не бива да се смята за безвреден, особено при редовна употреба или наличие на други рискови фактори за инсулт, пише БГНЕС.