Популярният ендокринолог и известният Fitness Chef разбиват митовете за лабораториите в „референтни граници“, новите GLP-1 пептиди и добавките

Постоянна умора без видима причина, трудно сваляне на излишните килограми, резки колебания в настроението и лош сън... За мнозина този порочен кръг е всекидневие, макар да спазват тежки хранителни и фитнес режими и да спортуват редовно. Оказва се, че причината за липсата на резултат често не е в отсъствието на воля, а на невидими с невъоръжено око процеси — функционирането на хормоните и метаболизма.

Именно на тези скрити механизми е посветено първото издание на здравния форум Vitality Live: Хормонално здраве, метаболизъм и дълголетие, организиран от медицински център Nuviva и д-р Мохамед Мехмедов, по-известен като д-р Мо. Събитието ще се проведе този четвъртък, 29 октомври 2026 г., от 18:30 до 20:30 ч. в София в зала Azure, Nexaa, на бул. „Черни връх“ 155.

Кога резултат в „норма“ не означава здраве?

Една от целите на събитието е да даде на публиката работещи знания за собственото им тяло. Инсулинът, тиреоидните хормони на щитовидната жлеза, кортизолът и половите хормони са диригентите на апетита, мастната обмяна и жизнения тонус.

Д-р Мо ще покаже как правилно да се разчитат ключовите лабораторни изследвания — кръвна захар, инсулин на гладно и показатели на щитовидната жлеза. Лекторите ще обяснят защо дори когато даден показател попада формално в лабораторен „референтен диапазон“, това не винаги дава цялата картина и може да прикрива начална инсулинова резистентност или метаболитен дефицит.

Истината за пептидите и GLP-1 молекулите през погледа на лекаря

Специален акцент е поставен върху пептидите и GLP-1 медикаментите — тема, която взриви социалните мрежи, но около която циркулира опасна дезинформация.

Като лекар, който ежедневно лекува метаболитни заболявания, д-р Мо ще направи обективен разбор:

Какъв е действителният им механизъм в организма и какви ефекти са научно доказани;

Къде минава границата между официално одобрените терапии и рисковите експериментални субстанции от интернет;

Какви са реалните рискове, странични ефекти и кога има медицински смисъл от подобен прием.

В рамките на срещата ще се проведе и практическа сесия с разбор на анонимизиран реален клиничен случай, а гостите ще могат да зададат личните си въпроси директно към лекаря.

Кулинария и наука: Специален гост Емануел Июджи – The Fitness Chef

Здравословното хранене не е синоним на безвкусни диети и лишения. Затова към събитието се присъединява и популярният шеф-готвач, нутриционист и персонален треньор Емануел Июджи (The Fitness Chef). Той ще сподели конкретни модели за структуриране на храненията, с които тялото да поддържа стабилна енергия през целия ден, без да се жертва удоволствието от качествената храна.

Програмата включва още насоки кои хранителни добавки на пазара са подкрепени от наука и кои са плод единствено на умел маркетинг, както и с кой лесен навик да започнете още на следващата сутрин.

Билети за Vitality Live ТУК.