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Цял месец преглеждат безплатно за гастроентерологични заболявания в пловдивска болница

Мая Вакрилова
2008
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УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

Над половината от българите страдат от стомашно-чревен дискомфорт или чести гастроинтестинални оплаквания

Клиниката по гастроентерология и хепатология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив стартира кампания за безплатни профилактични прегледи за заболявания на стомашно-чревния тракт. Консултациите ще се провеждат през целия ноември всеки делничен ден между 12 и 14 часа на 9-ия етаж, База 2, бул. "Пещерско шосе" № 66. Прегледите ще се осъществяват след предварително записване на час на телефон 032 602 040.

Според статистиката над половината от българите страдат от стомашно-чревен дискомфорт или чести гастроинтестинални оплаквания, което прави тези заболявания сред най-разпространените здравословни проблеми у нас. Честотата им нараства поради нездравословното хранене и стреса, както и заради високия процент на инфектирани с бактерията Helicobacter pylori, за която България е сред водещите страни и е основен причинител на гастрит и язвена болест. Гастроентерологичната патология обхваща също рефлуксна болест, синдром на раздразненото черво, възпалителни и автоимунни състояния като улцерозен колит и болест на Крон, хронични вируси на черния дроб, жлъчни заболявания, а чрез съвременна диагностика се откриват и малигнени процеси като рак на стомаха и дебелото черво.

Клиниката по гастроентерология и хепатология разполага с пълен набор от инвазивни и неоперативни методи за диагностика и лечение, включително високоспециализирани ендоскопски и ехографски манипулации, пункции, биопсии, хемостаза и дилатация. Звеното притежава богат опит в диагностичната и лапароскопската хирургия, включително прилагане на интраперитонеална перфузионна химиотерапия с начална хипертермия при злокачествени заболявания. В процес на внедряване е ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография с оперативна интервенция върху хепатобилиарната система, като предстои и разкриването на специализиран Център по възпалителни чревни заболявания с мултидисциплинарен екип от гастроентеролози, хирурзи и реаниматори.

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УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

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