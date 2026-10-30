Проф. Ива Христова: В България вече има ваксина срещу денга

Тя може да се закупи от аптека, но тя трябва да бъде поставена от лекар, казва директорът на Националния център по заразни и паразитни болести

Денга е сред най-разпространените, предавани чрез комари вирусни инфекции в света, а увеличението на случаите в Европа поставя нови предизвикателства пред превенцията и общественото здраве. Наред с мерките за предпазване от ухапвания вече има и ваксина срещу заболяването, разрешена за употреба в Европейския съюз. Как се променя епидемиологичната обстановка, какъв е рискът за България и за кого е подходяща ваксинацията – разговаряме с проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести и заместник-председател на Българската асоциация на микробиолозите.



- Проф. Христова, наскоро се проведе Четвъртата годишна конференция на Балканската асоциация за заболявания, предавани чрез вектори (BAVBD), и Българската асоциация на микробиолозите (БАМ), на която се събраха експерти от България и други европейски държави. Какви бяха основните акценти на форума и какво е значението му за научното сътрудничество и по-ефективната превенция на тези инфекции в региона?

- В срещата участваха специалисти от балканските държави и други страни от региона. Събрахме експерти с различна професионална насоченост – клиницисти, специалисти по диагностика и профилактика, ентомолози и други изследователи, които работят в областта на векторно-преносимите заболявания.

Посрещнахме колеги от Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния, Унгария, Гърция и, разбира се, България. Регионът беше широко представен и имахме възможност да се запознаем с различни научни проучвания и резултати. Вече има и съвместни изследвания на екипи от Сърбия, Северна Македония, Унгария и България, които са реализирани, а данните – публикувани. Тези срещи изграждат мостове между специалистите и създават възможности за бъдещи съвместни проекти. Всеки път се включват все повече колеги и, за радост, имаше и много млади гости, ентусиазирани какво може да постигнем заедно. Векторно-преносимите патогени се предават чрез кърлежи и различни видове комари и папатаци. На конференцията се фокусирахме върху заболяванията, предавани чрез комари, и по-специално върху денга – най-разпространената вирусна инфекция, предавани от комари в света, както и върху Западнонилската треска, която също представлява изключително сериозен здравен проблем в Европа и е най-честата предавана трансмисивна инфекция на континента.

Обсъдихме различни аспекти на вирусна треска чикунгуня, кърлежовия енцефалит, лаймската болест, марсилската треска, жълтата треска и Зика вирусната инфекция.

- През последните години денгата и други инфекции, разпространявани от комари, привличат все по-голямо внимание в Европа. Как се променя епидемиологичната обстановка и доколко реален е рискът от разпространение на денга в България?

- Денга е от голямо значение в световен мащаб, а вече и в Европа. Счита се, че около 50% от населението на Земята е изложено на риск от заразяване с вируса на денга. От 2000 г. до момента се наблюдава 30-кратно увеличение на броя на случаите. Данните сочат, че тогава диагностицираните пациенти са били около половин милион, а сега са приблизително 14,5 милиона. От тях 13 милиона са регистрирани в Централна и Южна Америка, като 10 милиона са само в Бразилия. Броят на случаите в други южноамерикански страни, като Аржентина например, също остава висок. Има значителен брой заболели и в Централна Африка, и Югоизточна Азия – Индонезия, Полинезия и Малайзия.

Този вирус се разпространява широко в райони, в които има подходящи преносители. В Европа има внесени случаи, но при наличие на вектора – тигровия комар, заболяването може да се разпространи и сред хора, които никъде не са пътували. Това се нарича автохтонно разпространение.

Човек, заразен с вируса на денга, се връща от пътуване до тропическа държава, където инфекцията е разпространена. Ако тигров комар го ухапе, той може да поеме вируса и след период от няколко дни да го предаде на друг човек при ухапване. Данните сочат, че през 2010 г. във Франция са регистрирани първите автохтонни случаи на денга при хора, които не са пътували до засегнати райони. Почти всяка година има регистрирани случаи на денга във Франция, Италия и понякога Испания. За съжаление, броят на тези случаи расте – от няколко десетки до почти 300 годишно. Към момента на разговора тази година в Италия има регистрирани 68 автохтонни случая на денга.

Причината е, че тигровият комар е разпространен в цяла Европа. Той е един от векторите, пренасящи денга. Другият е Aedes aegypti (жълтотресковият комар), който е по-ефикасен преносител, но се среща предимно в тропическите зони. Тигровият комар (Aedes albopictus) е по-адаптивен към умерения климат и затова се среща и у нас. В България има само внесени случаи и не сме регистрирали автохтонни случаи. Може би причината е, че пациентите бързо се хоспитализират и няма време болестта да се разпространи. Важно е обаче да сме готови и за автохтонни случаи, като наблюдаваме какво се случва в другите държави.

От януари 2026 г. до момента сме регистрирали 10 случая. От тях шест са след пътуване до Малдивите, два – след посещение в Бали, и два – след пътуване до други държави. Добре е да се подчертае, че в Националния център по заразни и паразитни болести имаме много добри възможности за диагностика. Но през последните години не сме имали толкова много случаи.

- Какви предпазни мерки трябва да предприемат хората, които посещават държави с активно разпространение на вируса, и за кои симптоми след завръщането си трябва да следят?

- Мерките са комплексни. На първо място са противоепидемичните мерки, които целят да се избегнат ухапванията от комари. Добре е да се избягват местата, където те се срещат най-често – техните биотопи. Това са места с гъста растителност. Независимо от целта на пътуването – командировка или почивка – е добре да се спазват препоръките за предпазване от комари. Подходящото облекло и поставянето на мрежи са важни мерки, които могат да намалят риска от ухапване.

Добрата новина е, че вече има и специфична имунопрофилактика. В България е одобрена първата ваксина срещу денга. Тя е четиривалентна и включва четирите серотипа на вируса на денга. Представлява жива атенюирана ваксина и се прилага в две дози, между които трябва да има тримесечен интервал.

Проучванията сочат, че ваксината е високоефективна, като индуцира силен хуморален и клетъчен имунен отговор, т.е. образуват се антитела и специфични имунни клетки. В Европейския съюз има разрешение за прилагането й при деца над 4-годишна възраст. Ваксинацията е силно препоръчителна за хора, които често пътуват в ендемични региони – тропични и субтропични области, както и от тези, които остават там за по-дълъг период или са изложени на професионален риск, например работят на открито. Важно е да се знае, че денга може да протече доста тежко, особено при наличие на рискови фактори като диабет, затлъстяване, хронични бъбречни, белодробни и сърдечни заболявания, включително хипертония. Всички тези заболявания и състояния могат да утежнят протичането на денга.

Ваксината не се препоръчва за лица с доказана анафилаксия, т.е. тежка алергична реакция.

- Къде в България желаещите могат да се ваксинират, да направят консултация преди пътуването? Могат ли сами да я купят?

- Да, човек може сам да закупи ваксината от аптека, но тя трябва да бъде поставена от лекар – личния лекар или друг специалист. Няма нещо по-различно или специфично, което трябва да се знае. Независимо с ваксина или не, съветвам хората да спазват стриктно всички противоепидемични мерки, които вече споменах, за да избегнат ухапванията от комари и заразяването с денга.