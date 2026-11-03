Какво се крие зад милиграмите върху опаковката и защо формата на витамин C има значение?

Когато избираме витамин C, обикновено първо поглеждаме колко милиграма съдържа опаковката. 500, 600 или 1000 mg - числата лесно привличат вниманието и ни карат да си мислим, че колкото по-висока е дозата, толкова по-добър е изборът. Но дали наистина е така?!

Повечето от нас свързват витамин C най-вече с имунитета и сезона на грипа. Всъщност той има много по-широка роля за здравето ни - подпомага защитата на клетките от оксидативен стрес и преждевременно стареене, като играе ролята на мощен антиоксидант. Намалява умората и отпадналостта, като допринася за нормалния енергиен метаболизъм и правилно функциониране на нервната система. Витамин C подобрява и усвояването на желязото от храната, което е съществено за предотвратяване на изтощение и анемия, и участва в образуването на колаген - ключов протеин за здравето на кожата, кръвоносните съдове, венците, костите и хрущялите.

За да може организмът да се възползва от тези свойства, витамин C трябва първо да бъде усвоен. А количеството, което приемаме, невинаги е равнозначно на това, което достига до кръвта. Ето защо си струва да се замислим какво точно се случва, след като изпием таблетка или капсула витамин C.

За разлика от някои други витамини, човешкият организъм не може сам да произвежда витамин C, нито да натрупва значителни запаси от него. Затова трябва да си го набавяме чрез храната, а при нужда и чрез хранителни добавки. След като попадне в храносмилателната ни система, витамин C се усвоява и достига до кръвта, която го пренася до различните тъкани и органи, а излишните количества постепенно се отделят.

Любопитното е, че ако приемем двойно по-голяма доза витамин C, това не означава непременно, че двойно повече от него ще достигне до кръвта. Причината е, че възможностите на организма да го усвоява са ограничени и при увеличаване на количеството, относителният усвоен дял може да намалее.

Защо и как се случва това?

За правилното усвояване на вит C са отговорни специфични клетки, разположени в червата, наречени транспортери. Казано накратко, след като те се наситят, организмът няма друга опция, освен да се освободи от излишното количество. Проучванията показват, че това насищане се случва при дози над 200-500 mg, а при единични дози над 1000 mg капацитетът им спада значително.

Така стигаме до един важен въпрос - освен количеството, има ли значение и формата, в която приемаме витамин C? Достатъчно е да погледнем рафтовете в аптеката, за да видим колко различни варианти се предлагат - таблетки, капсули, ефервесцентни таблетки, разтвори или ампули за пиене. Всички те имат за цел да ни осигурят витамин C, но формата, под която той попада в организма ни, не е винаги една и съща.

Една от технологиите, разработени за по-ефективно усвояване, е липозомната.

При нея витаминът е обвит в специална защитна структура, изградена от вещества, подобни на тези в клетъчните мембрани (фосфолипиди), която има за цел да подпомогне преминаването му през храносмилателната система. Липозомната обвивка предпазва стомашната лигавица от дразнене (което често се наблюдава при високи дози стандартна аскорбинова киселина), като позволява на витамин C да премине през храносмилателната система и да се абсорбира изцяло. По този начин се постига много по-висока бионаличност и усвояемост в сравнение със стандартните форми.

Повече витамин C в организма за по-дълго време

Именно с тази идея е разработен WEDO ONE Vitamin C - с необходимата дневна доза витамин C в една капсула, която използва липозомна технология с цел по-доброто му достигане до кръвообращението и последващо по-ефективно усвояване.

При изследване*, сравняващо използваната липозомна форма със стандартен витамин C, се установява, че дори 24 часа след приема нивото на витамин C в кръвта е с около 30% по-високо спрямо стандартана форма. На 10-ия час разликата е още по-голяма - около 40%.

WEDO ONE Vitamin C се фокусира не само върху количеството, но и върху по-доброто му усвояване. С удобен режим за ежедневна употреба - една капсула дневно. Опаковката съдържа 40 капсули, достатъчни за 40 дни.

WEDO ONE Vitamin C. Едно е достатъчно. 30% ПО-ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗА 24 ЧАСА** Очаквайте скоро в аптеките.

*Данните са от рандомизирано, двойносляпо, кръстосано проучване, при което се измерва динамиката на усвояване на липозомен витамин C в кръвната плазма, спрямо стандартен такъв при доза 1000 mg витамин C.

**Спрямо нелипозомен витамин C след еднократен прием на 1000 mg (n=9): AUC: 445 ± 97 vs. 342 ± 45 mg·h/L (+30%; p=0,0131); C₂₄h: 15,85 ± 3,26 vs. 12,18 ± 2,07