Над 58% от опасните болнични бактерии у нас не реагират на антибиотици

Какво означава, когато на един научен форум двама от присъстващите общо не повече от 200 души споделят, че техни познати са преминали през великолепно изпълнени, успешни тежки операции и по-късно са си отишли от инфекция с бактерии, резистентни на един, два, понякога на множество антибиотака? Това наблюдение от единичен, макар и реален случай от деня, няма претенция за статистика, но буди тревога.

Антибиотичната резистентност е способността на бактериите да се приспособяват и да устояват на медикаментите, създадени да ги унищожават. Устойчивостта не се развива от човешкия организъм, а от самите микроорганизми. Когато даден антибиотик се използва твърде често или неправилно, по-слабите бактерии загиват, но най-издръжливите оцеляват, мутират и се размножават. Стават това, което в разговорния език наричаме супербактерии. Резултатът е, че стандартните лекарства спират да им действат и дори познати и лесно лечими в миналото инфекции стават трудни за овладяване.

България е изправена пред сериозно здравно предизвикателство - трайно високите нива на антимикробната резистентност са достигнали ниво на сериозна заплаха за общественото здраве. Това стана ясно по време на национален форум с международно участие в София, организиран от Българската асоциация „Единно здраве" с подкрепата на Министерството на здравеопазването и Националния център по заразни и паразитни болести.

Според изнесените данни страната ни е на първо място в Европейския съюз по резистентност на бактерията Клебсиела пнеумоние към карбапенемите с тревожните 69% за 2025 година. Подобна е ситуацията и при Ацинетобактер баумани, където резистентността достигна до 92%, като пред нас са единствено Гърция и Хърватска. Обезпокоително е също, че за последните 5 г. устойчивостта на Стрептококус пнеумоние към антибиотика еритромицин се е удвоила и вече е 41% процента, а към оксацилин се е увеличила от 11 на 23 на сто.

Основната причина за нежеланите процеси е нерационалната антибиотична употреба, която в периода между 2019 и 2024 г. е нараснала с 8 процента. Според стандартите на Световната здравна организация делът на медикаментите от така наречената достъпна група, които следва да се предписват масово, трябва да достига 65%. В България обаче този дял е едва 22% в болниците и 42% в извънболничната помощ, като около 19% от антибиотиците, изписани от общопрактикуващите лекари, не отговарят на утвърдените указания, твърдят специалистите.

На европейско ниво композитният индекс на антимикробната резистентност за страната ни е кръгло 58% при средно 22% за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Композитният индекс на антимикробната резистентност е обобщен показател, който измерва средния дял на устойчивите бактерии сред най-честите и опасни причинители на инфекции. Той дава обща картина за ефективността на антибиотиците в дадена страна, като комбинира данните за резистентността на ключови микроорганизми спрямо основните групи медикаменти. Стойността от точните 58,6% за България означава, че близо 6 от всеки 10 изследвани бактериални щама са устойчиви на стандартното лечение.

Експертите отчитат и сериозно разминаване в отчитането на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. Официално докладваните нива в интензивните отделения у нас са 3% при 7,1% средно в съюза, но според международните анализатори реалният процент трябва да бъде около 8, което се равнява на приблизително 144 хиляди заразени пациенти годишно при около 1,8 милиона хоспитализации.

Ниската разпространеност според докладванията най-вероятно отразява недостатъчно добра диагностика, а не ниски нива, коментира координаторът по европейския проект по темата Мария Лопез.

Болниците се въздържат да обявяват случаите на тези инфекции, защото се притесняват от санкции и влошен образ пред обществото. Така се стига до съобщаване на случаи под 1%. Но когато се направи експертна проверка, каквито сме правили, се оказва, че нещата си отиват „по местата", приближават се до реалните за съответните болнични структури – около 30% за интензивните отделения, 10% за хирургическите и средно за болницата около 5%, каза епидемиологът проф. Цонко Паунов.

Въпреки напредъка на страната с приемането „Националния план за борба с антимикробната резистентност 2026-2029 г." и въвеждането на задължителното електронно предписване на антибиотици, специалистите отчитат пропуски в реимбурсната политика. В списъка с платени от здравната каса медикаменти за деца до 7 години например попадат предимно лекарства от по-високите резервни групи вместо такива от достъпната група на СЗО.

За овладяване на кризата експертите предлагат пакет от мерки, обединени в меморандум за сътрудничество. Те включват утвърждаване на превенцията на болничните инфекции като управленски приоритет, подобряване на преддипломното обучение и въвеждане на подхода „Единно здраве", създаване на приложими фармакотерапевтични ръководства и изграждане на национален списък с основни антибиотици с гарантирана държавна наличност.