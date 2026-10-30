Мъж като скала шокира лекарите с болест от кораба на Колумб

Нова диагноза набира скорост на епидемия: прехраненият, но гладуващ западен човек

Парадокс, който малко хора извън медицината подозират, е, че западното общество в момента е едновременно прехранено и гладуващо. Скоростта, с която явлението се развива в държавите, където гладът е изключение, заплашва проблемът да нарасне до ниво на епидемия в модерните общества. Фрапиращи случаи водят до болести, които съвременният човек познава само от разказите за живота на кораба на Колумб или дори за времето на пещерния живот. Едно от бруталните доказателства за новата реалност е подробно описано в BMJ Case Reports: скритата епидемия на недохранването често носи дрехи с огромни размери, живее в големи градове и пазарува в супермаркети, в които има от пиле мляко.

В спешното отделение на модерна западна болница постъпва 55-годишен мъж с наднормено тегло, диабет, болезнени необясними синини и странни червени обриви по краката. На вид - мъж като скала, както народът ни казва за силни и здрави мъже. Но отвътре нещо го мъчи. Лекарите прекарват дни в скъпи изследвания за рак и редки автоимунни заболявания, преди кръвният анализ да разкрие нещо абсурдно – 0 (нула!) витамин C в организма. Оказва се, че макар да е поемал хиляди калории на ден от преработени храни, в диетата му с години е липсвал дори един пресен плод или зеленчук. Това довело до развиването на скорбут, от който страдали моряци, невиждали прясна растителна храна с месеци, и преди това пещерните общества. Между XV и XIX век болестта е отнела живота на над 2 млн. моряци – повече, отколкото всички корабокрушения, морски битки и пристанищни тропически инфекции заедно.

Но да се окажеш със скорбут днес?

В мащабни проучвания, провеждани едновременно в множество болници, включително анализи за затлъстяването в болнична среда, учени докладват феномена на “невидимия пациент”. В едно от клиничните изследвания се описва историята на 32-годишна жена с индекс на телесната маса над тридесет и пет, което означава тежка степен на затлъстяване. Тя постъпва в болница по банална причина, но подробните кръвни тестове разкриват дефицит на желязо, цинк и фолиева киселина, какъвто обикновено се среща при хора в състояние на крайно изтощение и продължителен пълен глад. Случаят е сочен като илюстрация на твърденията, че медицинските екипи системно пропускат да диагностицират недохранване при хора с наднормено тегло просто защото външният им вид маскира тежкия биологичен глад.

Систематичните метаанализи, публикувани в BMJ Global Health, категорично доказват, че наднорменото тегло и затлъстяването повишават риска от дефицит на желязо и анемия с близо 80% спрямо хората с нормално тегло.

Паралелно се развива и така нареченото саркопенично затлъстяване, при което млади офис служители с наглед нормално или леко наднормено тегло живеят с мускули, каквито са обичайни за 80-годишните. Обяснението? В храненето им липсват качествени белтъчини, а мускулите им са тихомълком заменени от тлъстини.

Феноменът “пълен, но недохранен” преобръща представите ни за здраве и се превръща в глобална криза, която Световната здравна организация вече определя като една от най-големите заплахи за общественото здраве.

Парадоксът е в това, че телесното тегло не е признак на здраве, а на скрито клетъчно изтощение.

Днес над 2 млрд. души по света страдат от недостиг на микронутриенти – жизненоважни витамини и минерали. Критично е, че огромна част от тези хора се припокриват с над 2,5-те милиарда души с наднормено тегло. Причината е изборът на висококалорични, но бедни на полезни вещества продукти – явление, известно като “скрит глад”.

Стряскащата реалност не подминава България. У нас над половината от хората над 18 г. (около 53% общо за мъжете и жените) живеят с наднормено тегло или затлъстяване, като страната ни вече заема 6-о място в Европа по екстремно тегло. Дължи се на висок калориен прием, съчетан със сериозен микронутриентен глад. Лабораторните данни отчитат между 70 и 80% дефицит или недостатъчност на витамин D сред възрастните българи, съчетани с чести скрити дефицити на желязо, магнезий и цинк. Проучванията на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) съобщават за същата опасна тенденция при децата: голям процент от българските ученици страдат от скрит клетъчен глад поради системна липса на витамини и минерали, често маскиран зад нормално или наднормено тегло. По данни от НЦОЗА едва 1/3 от учениците ядат всеки ден пресни плодове и/или зеленчуци. И това е на фона на прекомерен прием на храни със “скрити мазнини”, добавена захар и празни калории. Това води до скрит глад – децата поемат достатъчно или твърде много калории, но клетките им гладуват за ключови микронутриенти.

На медицинско ниво органите на хората, които живеят на празни калории, буквално изнемогват за истинско гориво, а кръвните им изследвания често разкриват тежка анемия и критично ниски нива на витамин D и цинк.

Вече не става дума само за микроелементи - диетата им е лишена от качествени строителни материали за клетките – пълноценни белтъчини, а мускулите им са тихомълком заменени от мастна тъкан.

Програмирането на човешкия геном влиза в директен сблъсък със съвременната реалност - нашите тела все още функционират по законите на каменната ера. В продължение на стотици хиляди години еволюцията е селектирала индивиди с изключителна ефективност в складирането на мазнини и пестенето на енергия по време на неизбежните периоди на масов глад. Този древен генетичен механизъм, който някога е бил най-голямото ни еволюционно предимство за оцеляване, днес се е превърнал в проклятие. Попаднал в капана на нашия век, където храната е навсякъде и ловът за оцеляване е заменен от гейминг във виртуалната джунгла, човешкият геном просто не знае как да реагира на непрестанния калориен поток. Тялото продължава да се държи така, сякаш утре предстои суша или ледников период, и затова настървено превръща всяка излишна захар в мастна тъкан – то няма как да знае, че затлъстява, докато клетките му остават изтощени от липсата на реални микронутриенти в преработената храна. Биологичният сблъсък ражда и един от най-циничните икономически куриози на либералния пазар: бедността вече не е в липсата на храна, а в невъзможността да си осигуриш качествена храна. В съвременния свят най-евтините и достъпни продукти са индустриално преработени храни, натъпкани със захар, трансмазнини, химия и хиперкалорични пълнители, за да имат дълъг срок на годност и да предизвикват желание за още. Чистите, непреработени и богати на истински хранителни вещества продукти като прясна риба, чисти меса, фермерски зеленчуци и плодове и качествени мазнини са се превърнали в луксозна стока с премиум цена.

Тази криза се задълбочава и от факта, че дори хората с финансови възможности, които пазаруват от биомагазини, не са застраховани от недохранване. Интензивното индустриално земеделие е изтощило почвите. Научните данни показват, че за да си набави количеството желязо, което една ябълка е осигурявала през 1950 г., съвременният човек трябва да изяде почти цял килограм от “подобрените” плодове.

В опит да избягат от лошата хранителна среда много млади хора влизат в капана на екстремния уелнес и орторексията. Стремежът към перфектно чисто хранене води до фанатично изключване на цели хранителни групи без медицинска нужда, което води до парадоксални ситуации, в които сияещи инфлуенсъри от социалните мрежи развиват остеопороза още преди да са навършили 30 г., поради хроничен недостиг на калций.

Абсурдът на скритата малнутриция достига връх в болниците, където храната често се пренебрегва като фактор в терапията. Пациент може да постъпи в лечебно заведение за рутинна операция и поради стреса, антибиотиците и липсата на апетит да загуби значителна част от теглото си в рамките на 2 седмици. Операцията преминава успешно, но тъй като никой не следи диетата на човека, тялото му няма градивни елементи, с които да затвори раните. Организмът отказва да се възстанови, развиват се вторични инфекции и лекарите започват да се борят с нови усложнения, без да си дават сметка, че проблемът не е в липсата на лекарства, а в биологичния глад на клетъчно ниво. Недоимъкът не подрива само физическото тяло, но и човешката психика, тъй като мозъкът консумира около една пета от цялата енергия в организма и е изключително чувствителен към липсата на хранителни вещества. Когато диетата е лишена от омега-3 мастни киселини и витамини от групата B, синтезът на жизненоважни хормони като серотонин и допамин се нарушава драстично. В резултат на това милиони се лекуват с тежки антидепресанти за състояния, които са "хранителна депресия" - породени от липсата на оплределени витамини и минерали. Модерното недохранване променя човешкото поведение.

Справянето с тази скрита пандемия изисква радикална промяна в мисленето - преминаване от броене на калории към измерване на хранителната плътност – в единица обем каква част са полезните за организма вещества.

Въздействието на недохранването започва още в самото начало на човешкия живот. Педиатричните проучвания разкриват, че дори кратки дефицити на хранителни вещества поради неправилна диета през първите 1000 дни от развитието на детето оставят трайни следи в развитието. Тези промени влияят върху съзряването на нервната система и имунитета, като задават здравословния профил на детето за десетилетия напред.

И ако е ясно защо темата е фокус на специалистите по хранене и диететика, то защо лекари от буквално всички специалности ще участват в конференцията за малнутрицията в университетската болница “Лозенец” през ноември? Последните мащабни проучвания показват, че състоянието засяга всяко направление на медицината и определя изхода от лечението независимо от диагнозата.

В хирургията хранителният статус на пациента се оказва толкова критичен, колкото самата операция. Актуалните насоки на Европейското общество по клинично хранене и метаболизъм показват, че недиагностицирани хранителни дефицити преди хирургична интервенция удвояват вероятността за следоперативни усложнения и сериозни инфекции. А данните сочат, че загубата на мускулна маса е значително по-силен предсказващ фактор за смърт по време и след операция, отколкото възрастта на пациента или неговият общ индекс на телесна маса.

В ендокринологията бързото навлизане на новите GLP-1 рецепторни агонисти, известни най-вече като средство за бързо силно отслабване, доведе до революция в контрола на теглото, но и разкри нов клиничен феномен. Публикации в Lancet предупреждават за появата на т.нар. саркопенична малнутриция. При отслабване между 15и 40% от общата загуба на килограми са за сметка на мускулна тъкан. Това показва, че без целенасочен протеинов режим и проследяване бързото “вталяване” води до опасен хранителен и мускулен дефицит. Като проблемът със загубата на мускули при това състояние се усеща във всички медицински специалности, дори в естетичната дерматология.

Недохранването придобива най-острата си форма при онкоболните – раковата кахексия. Според международния консенсус това не е просто загуба на апетит, а комплексно състояние, задвижвано от системно възпаление. Над 20% от смъртните случаи при онкозаболявания настъпват не пряко от самия тумор, а от загубата на мускулатура, включително на диафрагмата.

В общата клинична практика между 30 и 50% от пациентите в болница развиват или влошават хранителния си дефицит в лечебното заведение. Неразпознаването на този процес забавя възстановяването и удължава хоспитализацията средно с 4 до 6 дни. Извън лошата прогноза за болния човек това създава и значителен финансов натиск върху здравните системи.