За кого бие камбаната? Всяка 5-а смърт на ученик у нас е самоубийство

УНИЦЕФ: Един от 7 юноши минава през депресия, тревожност, емоционална криза. Парадоксът на най-свързаното, откакто свят светува, поколение е, че се чувства най-самотно. Половината от психичните разстройства възникват преди навършването на 18 г., а една трета се проявяват още преди 14-годишна в ъзраст. При над 700 хиляди подрастващи България има само 33-ма детски психиатри, повечето са в София

Зад затворените врати на стаите на българските юноши и зад почти вцепененото им взиране в екраните се разиграва тиха, но опустошителна епидемия, която засяга най-чувствителното място на обществото. Психичното здраве на подрастващите у нас отдавна е преминало прага на единичните кризи. Актуалните данни показват плашеща реалност: един на всеки седем юноши в България на възраст между 10 и 19 години живее с диагностицирано или подозирано състояние на психична криза. Процентът е близък до световната статистика, където засегнато е едно на всеки 6 деца. Смущаващият нюанс се крие във времето на поява – половината от всички психични разстройства възникват преди навършването на 18 години, а една трета от тях се проявяват още преди 14-годишна възраст.

В рамките на организирана от УНИЦЕФ национална конференция за психичното здраве и благополучието на децата и младите хора в България изследователски екип на Центъра по майчино и детско здраве към Университета в Триест и част от разширената мрежа на СЗО извади на показ неподозирана трагедия. Проф. Марция Лацерини и нейната научна група поставят фокуса върху най-ужасното измерение на тази криза. За периода между 2018 и 2023 г. общо 59 български ученици на възраст от 10 до 19 години са загубили живота си вследствие на самоубийство. През миналата година – още 12.

Формалният прочит показва незначителен процент на фона на кръгло 712 хиляди ученици. Погледнато от другия, човешки, емоционален и по-етичен фокус, това означава 1 от всеки 20 смъртни случая в тази възрастова група. Водещите експерти предупреждават, че реалният обхват на трагедията вероятно е по-голям поради нерегистрирани, прикрити или погрешно класифицирани инциденти.

Дигиталният свят, в който съвременните подрастващи израстват, вече не е основно инструмент за комуникация, а “се превърна в паралелна реалност с наситени рискови фактори”. Близо 25% от българските деца на 13 - 18 г. прекарват повече от 6 часа дневно пред екраните на дигиталните устройства. Проблематичната употреба на социални мрежи у нас надвишава средните европейски нива. В това виртуално пространство 10% са били обект на кибертормоз, 6% са подлагани на натиск за споделяне на интимни снимки, а 16% са станали неволни свидетели на насилие или сексуално съдържание. Успоредно с дигиталния натиск се наблюдават и тревожни промени в рисковите навици. Дългосрочните трендове от 2003 г. насам отчитат спад в употребата на алкохол и класически цигари, но се налага нов алармиращ феномен – експлозивното разпространение на електронните цигари и вейпове. Близо половината – 45%, от българските ученици на 15–16 г. признават, че са пили алкохол през изминалия месец, 29% пушат традиционни цигари (при 18% за техните европейски връстници), употребата на електронни цигари поне веднъж досега е скочила с 46% за броени години – от 25% през 2019 г. до 37 на сто сега.

Зад сухите данни се крие дълбока емоционална криза и усещане за институционална и семейна самота, смятат експертите. Когато подрастващите се опитват да потърсят професионална помощ за своите душевни страдания, те се сблъскват с безразлична здравна система и общество.

Публикуваното в сп. PLOS ONE задълбочено изследване на Иван Маслянков и Моника Ернандес от Университета в Шефилд показва, че най-сериозната пречка пред достъпа до медицинска грижа в България са финансовите затруднения. Страната ни продължава да поддържа най-високите нива на плащания от джоба на пациентите спрямо останалите в целия Европейски съюз. А хората в малки селища са изложени на 168% по-висок риск от трудности за лечение поради липса на медицинска помощ и трудности с транспорта.

Проблемът обяснява защо катастрофалният недостиг на кадри в сектора на детско-юношеското психично здраве засяга най-тежко хората в периферията. Към 2025 г. в цяла България практикуват едва 33 детски психиатри, като половината от тях са концентрирани в София. Цели региони остават без каквато и да е специализирана подкрепа, а страдащите от депресивни разстройства са изложени на най-висок риск да останат невидими. Рискът от липса на достъп до грижи за психичното здраве при тях достига 14,5% спрямо едва 2,5% при хората без депресия. Данните от УНИЦЕФ обясняват защо българските тийнейджъри масово избягват официалните институции и горещите линии: при епизоди на кибертормоз 44% споделят с родител, 11% се обръщат към учител, а под 10% използват специализирани институции като полицията, Националната детска линия или Центъра за безопасен интернет. Уплашени от високите цени, липсата на специалисти и стигмата, подрастващите разчитат почти изцяло на неформална подкрепа.

Проучванията на Института за изследване на населението и човека при БАН, проведени в рамките на международната мрежа HBSC, прилагат международно признат индекс за психично здраве за субективна оценка на благополучието на ученици на 11, 13 и 15 г. и доказват, че факторите на средата оказват решаващо влияние върху психологическото здраве на тийнейджърите. Качеството на семейните взаимоотношения, субективното възприятие за финансовите възможности на домакинството, стресът в училище, както и неподкрепящата среда от връстници се очертават като условия дали един млад човек ще развие симптоми на емоционален дистрес, или ще съхрани психичното си равновесие.

Може ли нещо да се направи? УНИЦЕФ и СЗО очертават три основни стратегически насоки за цялостна реформа. На първо място е превенцията преди ескалацията на рисковете - в училищата чрез ранното разпознаване на емоционалните трудности на децата и чрез реални инструменти за подкрепа за семействата. Вторият приоритет изисква премахване на финансовите и географските бариери пред психично-здравните услуги и установяване на ясни пътеки за помагането и лечението. Много важна е и защитата на децата от вредни дигитални въздействия и комерсиален хазартен натиск, подчертават експертите.

Анализът на УНИЦЕФ и екипът от Триест специално настоява за попълване на критичните информационни дупки за психическото здраве до 10-годишна възраст, както и за бедните и уязвими по други причини подрастващи. И особено за нарастващите случаи на самонараняванията, за които в момента “липсват съпоставими национални индикатори”.

Според международни анализи на СЗО, УНИЦЕФ и ОИСР влошаването на емоционалното състояние на младежите е дългосрочна глобална тенденция, която се заражда още преди пандемията от COVID и се задълбочава през последните години. Средно 1 от 7 юноши в света и близо 1 на 4 в Европейския регион живее с диагностицирано психично разстройство или повишен дистрес. Момичетата между 15 и 19 г. са засегнати в значително по-висока степен от тревожност и депресивни симптоми – 29%, спрямо 21% от момчетата.

Нови катализатори на тревожност се явяват дигитализацията, прекомерното време пред екраните, информационното претоварване и академичният натиск в свят на бясна конкуренция между хората. Близо 50% от всички психични разстройства при възрастните се появяват за първи път преди 18-годишна възраст, което логично обяснява загрижеността на световните организации за емоционалното оцеляване на децата.