НЗОК въвежда дигитален контрол в аптеките

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Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще проверява в реално време отпускането на лекарства, заплащани от Здравната каса. Целта е да се предотвратят неоснователни плащания чрез незабавно установяване на разминавания между реалната опаковка и отчетения продукт, съобщиха от НЗОК.

Новата проверка влиза в сила от 1 ноември 2026 г., посочиха от Българския фармацевтичен съюз във Фейсбук.

Мярката следва съвместни проверки на НЗОК, ДАНС и Икономическа полиция в 21 аптеки в 12 области. При тях са установени нарушения и неоснователно получени средства от бюджета на Касата за над 1 млн. евро.

При обработването на рецептата аптечният софтуер ще изпраща към НЗИС продуктовия код GTIN, извлечен при сканиране на 2D кода върху опаковката, заедно с останалите данни за отпускането. Системата автоматично ще го сравнява с националния номер на предписания и отчетен лекарствен продукт.

При несъответствие ще се генерира съобщение за грешка и трансакцията ще бъде отхвърляна. Така отпускането ще бъде блокирано още на гишето, преди фармацевтът да приключи продажбата и пациентът да напусне аптеката.

Досега подобни разминавания се откриваха при последващи проверки, понякога месеци след плащанията. Според НЗОК разработеният от „Информационно обслужване" контролен модул ще предотвратява отчитането на по-скъпи или неотпуснати продукти.

Функционалността надгражда автоматичното отчитане на изпълнените рецепти, въведено в началото на 2026 г. По данни на „Информационно обслужване" тази система, заедно с онлайн контрола при предписване, вече е намалила грешките при отпускане на лекарства по НЗОК с над 98%.