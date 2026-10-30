Професорът на подмладяването

След тежка депресия, смазан от критиките, днес проф. Дейвид Синклер е най-ярката звезда в сферата на подмладяването

Сидни, началото на 70-те години. Докато едно невръстно момче си играе с малко коте, неговата баба замислена му прошепва нещо, което ще бележи целия му по-нататъшен живот.

„Това мъниче ще живее около 15 години и след това ще умре. Всички умират." След което, виждайки как внукът й посърва, с присъщия си весел и свободолюбив характер дяволито му смигва: „Но ти, Дейвид, никога не пораствай."

Момчето е Дейвид Синклер. Половин век по-късно той ще е най-ярката звезда на научния небосклон в сферата на подмладяването. Ще е прочут професор по генетика в Харвард, когото милиардерите се надпреварват да канят на събитията си, да го интервюират, за да разкаже за най-новите си пробиви в обръщането на биологичния часовник. И евентуално да им разкрие тайната на младостта си.

Не, той определено не е прочутият герой на Оскар Уайлд - Дориан Грей, нито е потомък на граф Сен Жермен, а човекът, който въпреки всички хули и подигравки до ден днешен упорито опитва да докаже, че стареенето не е присъда и може да бъде предотвратено.

От влюбената си в свободата баба той наследява едно важно качество - отказва да приеме общоприетите бариери и табута. Самата тя, потресена от ужаса на соцрежима в Унгария и кървавото потушаване на въстанието от 1956 г., бяга със семейството си в Австралия. Започват от нулата и за да се отърсят от кошмара на миналото, сменят дори фамилията си от Сигети на Синклер.

Дързостта и смелостта на бабата сякаш генетично се предават на Дейвид, който израства като свръхамбициозен младеж. Още преди да влезе в университета, той има конкретна цел – да спре остаряването. Защитава блестящо доктората си в Южен Уелс и като всеки талантлив и обещаващ учен е приет в университет номер едно в света - MIT, за да работи в лабораторията на Ленард Гуаренте. Не след дълго Дейвид запалва ментора си с мечтата си и през 1997 г. двамата публикуват любопитно откритие. Дрождите стареят заради миниатюрни кръгчета ДНК, които по някаква причина се натрупват в клетъчното ядро. Научната общност е очарована и университетът в Харвард го привлича, предоставяйки му специализирана лаборатория.

Усетил свободата и възможността да разгърне идеите си, Дейвид Синклер и екипът му правят първия си удар. Учените доказват, че ресвератролът от гроздето активира ензими, наречени сиртуини, удължаващи живота на дрождите.

През 2004 г. професорът основава стартъпа Sirtris и фармацевтичният гигант GSK, надушил милиардите, го купува за смайващите 720 млн. долара. Звучи като приказка, но тя внезапно се превръща в хорър. Година по-късно други лаборатории започват тестове и стигат до извода - резултатите на Синклер се дължат на нелепа грешка. Според тях той е получил ефекта заради флуоресцентната молекула, а не заради ресвератрола. Изводът е, че е допуснал гаф, достоен за дилетант. В резултат на това в GSK са бесни и преждевременно прекратяват клиничното проучване. Проф. Дейвид Синклер рухва: „Прекарах една седмица в леглото. Не можех да стана. Лабораторията ми се сви до четирима души." И тъкмо когато е на път да изпадне в задушаваща депресия, дръзкото хлапе в него се пробужда. Не той, а останалите грешат. Ентусиазиран се връща в лабораторията си и провежда възможно най-строгото проучване, отговарящо на най-високите стандарти в науката. Благодарение на това през 2013 г. екипът му показва механизма, по който молекули като ресвератрола се свързват със сиртуина SIRT1 и го активират.

Така проф. Синклер се връща в играта, но международното признание и световната слава вече нямат никакво значение. Ученият дори не може да се зарадва на успеха, защото точно тогава откриват тумор в белия дроб на майка му. Той трескаво започва да търси как да я спаси. По това време вече изследва нова молекула - NMN, която повишава в клетките нивата на NAD+ - горивото на сиртуините. Докато възрастната жена я приемала, се чувствала добре. Но когато по някаква причина спряла да приема препарата, починала. Мъката опустошава професора. Той е посветил целия си живот на идеята да помогне на всички, а не бил в състояние да спаси собствената си майка. Макар и съсипан, дни по-късно се завръща при колбите, амбициран повече от всякога да намери формулата на коктейла.

През юни един от препаратите му успешно премина изпитанията с животни и получи разрешение за клинични проучвания при хора. Но ученият вече си знае урока и избира да е максимално предпазлив. Затова действа поетапно – орган след орган и ако всичко е наред, едва тогава ще провери въздействието на медикамента в целия организъм. Първият участник в проучването е пациент с глаукома. Професорът инжектира в едното му око специален разтвор с вируси. Пред „Тайм" ученият признава, че това е един от най-драматичните моменти в живота му, защото за първи път човек тества върху друг човек препарат, който има потенциал да обърне стрелката на стареенето.

Експерименталният коктейл е ER-100 и е дело на компанията Life Biosciences, където Синклер е съосновател. Наситен е с три гена - OCT4, SOX2 и KLF4. Те са част от четворката, за която Шиня Яманака получи Нобелова награда, тъй като откри, че са в състояние да върнат зрялата клетка в състояние, подобно на стволовата. Проф. Синклер обаче не търси този ефект. Затова отстранява четвъртия ген и установява, че неговият коктейл връща на клетката младежките „инструкции", без тя да забравя каква е в същността си. С други думи, тя не се променя, а започва да действа така, сякаш е млада.

Теорията на професора е, че по този начин не би трябвало да възникнат мутации или странични ефекти. Разбира се, екипът на Синклер е нащрек. През 2020 г. той и колегите му връщат зрението на мишки с увредени зрителни нерви с помощта на същите три гена. След което екипът продължават тестовете при всички органи. Резултатът е, че няма тъкани или системи, които да не се подмладяват от терапията.

Затова правят следващата крачка. През 2024 г. професорът и колегите му провеждат тестове с маймуни. Оказва се, че и при тях загубата на функцията на ретината и на нервни влакна постепенно намалява и зрението бавно се възстановява. Според учения тайната е в детайлите – в лабораторията само припомнят на клетките кои гени да четат, тъй като в тях е цялата информация. И тъй като с годините клетките започват да я „забравят", ако им бъде поднесена отново, но на техния език, „компютърът" ще се рестартира и ще заработи на пълни обороти.

Така започва проучването с 18 души на възраст между 40 и 85 години, като независим съвет преглежда данните на всеки 28 дни, а участниците с глаукома и нелечимо очно заболяване ще бъдат наблюдавани в продължение на 5 години за евентуални странични ефекти.

Ако се питате защо проф. Синклер започва точно с окото, причината е, че то е изолирано от имунната система и промените в зрението се измерват лесно. Освен това ако възникне нежелан обрат, проучването се прекратява без никакви други вреди за организма. Но ако всичко е наред, следващият експеримент ще е с черния дроб. Ако и там нищо не се обърка, клиничните проучвания постепенно ще се разширят и ще обхванат цялото тяло.

Макар че противниците продължават да критикуват теорията му заради липсата на достатъчно доказателства, самият Синклер е най-добрата илюстрация, че е на прав път. Той е на 57 години, но човек трудно може да му даде повече от 40-ина.

80-годишният му баща също стриктно следва съветите му и изглежда завидно добре за възрастта си – вдига тежести, непрекъснато чете и признава, че кипи от енергия.

Засипван на всяко събитие с въпроса каква е тайната, Синклер с усмивка казва какви добавки приема – сред тях са ресвератрол, NMN, метформин и др. Макар че винаги предупреждава – те не могат да се вземат от всекиго, противниците му го подлагат на унищожителни критики. Самият той казва, че непрекъснато си прави изследвания и много добре знае от какво се нуждае организмът му. Фактът, че някои медикаменти му помагат да се подмладява, не означава, че ще е така и при всички останали, тъй като всеки от нас е различен. С различни особености, различни отговори на имунната система, различни комбинации от хронични заболявания. С други думи, това, което помага на едни, може буквално да влоши състоянието при други.

Именно затова критиците му доволно потриват ръце, защото подобна дързост не си позволява нито един учен. Но на всички тях Синклер сдържано отговаря - на ден получава десетки въпроси от хора от цял свят и отказва да пази всичко в тайна.

Междувременно проф. Синклер вече отдавна не е само учен. През февруари 2026 г. той говори пред представители на различни правителства на Световната среща в Дубай и посланието му бе кратко и ясно – стареенето е медицинско състояние, което вече може да се лекува.

Но освен това той е и пионер в този набиращ скорост бизнес и по неговите стъпки вървят милиардери като Джеф Безос, Сам Олтман, Брайън Армстронг, Питър Диамандис и др.

Шефът на OpenAI вече инвестира 180 млн. долара в Retro Bioscience и в края на 2025 г. компанията започна двойно сляпо плацебо-контролирано изпитване на хапчето RTR242. То възстановява лизозомите – т.нар. „контейнери за боклук" в клетката. Крайната цел е да се предотвратят тежки дегенеративни заболявания като алцхаймер.

Високи обороти поддържа и NewLimit, създадена от съоснователя на Coinbase Брайън Армстронг. През юни 2026 г. капиталът на компанията достигна 435 млн. долара, тъй като препаратът й показа, че подмладява клетките на черния дроб на възрастен човек в лабораторни условия. Затова първите клинични изпитания с хора се очакват да стартират още тази година.

Заедно с това рапамицинът - лекарството срещу отхвърляне на трансплантирани органи, мина 48-седмичното си клинично изпитание при здрави възрастни. Така бе потвърдено не само че има огромен потенциал в сферата на подмладяването, но и бяха открити дозите, при които медикаментът изглежда безопасен.

Междувременно препаратът LOY-002 се тества при 1300 възрастни кучета в 70 клиники по света и през януари 2026 г. Американската агенция по храните и лекарствата прие, че няма нежелани странични ефекти. Ако бъде одобрен, това може да се окаже първото лекарство на пазара за удължаване на живота, при който и да е биологичен вид.

В цялата тази луда надпревара за милиарди е и проф. Дейвид Синклер, който се състезава с още едно хапче с кодовото име SL-100.

По този начин той продължава своя кръстоносен поход срещу старостта, решен на всяка цена да я съкруши. Невръстното момче от Сидни не успя да спаси своето коте и най-близките си хора, но вероятно ще успее да възстанови зрението на 16 души, на които иначе медицината не дава никакъв шанс. А след това, кой знае...