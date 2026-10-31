Пълните деца у нас 10 пъти повече от нормата. Само в Троян по-стройни

Как се справят отличниците на света? Япония: балансиран училищен обяд, приготвен на място по стриктни правила, забрана за внасяне на пакетирани вредни храни. Чили: задължителни черни предупредителни етикети за много захар, сол, мазнини или калории върху лицето на опаковките. Амстердам: условия за движение и спорт, безплатна вода, здравна култура и среда без изкушения за малките. Българският пример е малката община Троян

С цялата тежест на бъдещия риск от диабет, инфаркти, инсулти, срутена психика и стигма детското затлъстяване се превърна в едно от най-сериозните световни предизвикателства в медицината. България е на 3-о място в Европа по затлъстяване сред първокласниците и на 5-о място сред по-големите деца. Общо за всички възрасти близо 40% от учениците са пълни или брутално пълни, затлъстели.

В продължение на десетилетия традиционните стратегии в здравеопазването разглеждаха контрола на теглото като въпрос на лична дисциплина или родителски надзор. Но ако си отворим очите за политически некоректната истина, епидемиологичните данни все по-категорично показват, че детското затлъстяване е основно резултат от влиянието на околната среда – силно преработени храни навсякъде, агресивен маркетинг, лоши или никакви условия за движение и спорт. И на отделен ред - бедността, която определя изборите.

До момента, в който светът се изправи пред две отделни предизвикателства: предотвратяване на затлъстяването, преди то да се е появило, и борбата с вече съществуваща епидемия. Страната ни се е провалила и в двете. Показват го и статистиките. Всеки трети – 32% от първокласниците са с наднормено тегло, половината от тях – със затлъстяване. Във възрастта до 19 г. са дебели 29 процента.

И това, при положение че в държави, които не познават глада, с наднормено тегло са 4 от 100 деца.

Япония се откроява като ненадминатия световен еталон за недопускане на детско затлъстяване. Въпреки че обществото е силно урбанизирано и технологично напреднало, в годините страната поддържа ниво на детско затлъстяване от около 3%. Това е резултат на последователна и многостранна политика за превенция, която стъпва на далновидно законодателство и национални традиции.

В структурната основа на тази система стои “Шокуику” (обучение по хранене) – подход, институционализиран чрез Основния закон за “Шокуику” от 2005 г., наред със Закона за училищните обеди от 1954 г. Заложено е началните и прогимназиалните училища да осигуряват прясно приготвени обеди (кюшоку), направени на място под надзора на диетолози. Ястията осигуряват между 600 и 700 калории, богати на хранителни вещества, като съчетават балансирано въглехидрати, риба или месо, супа и пресни зеленчуци. Толкова калории може да съдържа и някой голям кроасан с дълъг срок на годност, който срещу многото калории осигурява много малко витамини, минерали и фибри за разлика от кюшоку.

Японските училища забраняват външните доставки на храна, автоматите за продажба на закуски и сокове, газираните напитки и предварително опакованите вредни храни. Освен това не позволяват на учениците да си носят готови пакетирани храни.

Времето за хранене се разглежда като активен образователен процес, при който учениците сами сервират и почистват помещенията след това, за да се градят от ранна възраст култура на храненето, дисциплина и уважение към останалите хора.

Училищната рамка се допълва от дълбоко вкоренени хранителни традиции като уашоку – култура на хранене, призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Изградени върху принципа “Ичиджу-сансай” (една супа и три гарнитури), традиционните ястия наблягат на сезонни зеленчуци, риба, соеви продукти и нерафиниран ориз – храни, които по природа са с ниско съдържание на наситени мазнини и богати на фибри. Културните норми насърчават контрола върху порциите и храненето на семейството заедно с домашни ястия.

Физическата активност е заложена по даденост в ежедневието. Повечето японски деца стигат до училище пеша или с велосипед – често между 2 и 6 километра за деня, благодарение на удобната за пешеходци инфраструктура и доброволци, които се грижат за безопасността в кварталите. Училищата стимулират ежедневната активност чрез сутрешна гимнастика, повече часове по физическо възпитание и спортни празници. Накрая, държавата въвежда задължителни здравни прегледи за учениците, при които много старателно се следят ръстът и теглото, за да се открият ранни метаболитни промени и да се дадат конкретни насоки на семействата.

Докато Япония показва как да се предотврати затлъстяването, други общества са изправени пред епидемии. Когато се оценява коя държава най-успешно е овладяла съществуваща криза на национално ниво, международните здравни организации посочват Чили. Към 2015 г. страната е изправена пред тежка криза: над 50% от 6-годишните деца и близо 75% от възрастните попадат в категорията с наднормено тегло или затлъстяване. Не е станало изведнъж, но изваждането на данните на показ действа отрезвяващо. Чили приема Закон за етикетирането и рекламата на храни – най-всеобхватната в световен мащаб мярка за ограничаване на индустрията за свръхпреработени храни.

Вместо да разчита на доброволни ангажименти от страна на бизнеса или на информационни брошурки, правителството директно се насочва към 4 хранителни фактора с дял в затлъстяването: добавена захар, наситени мазнини, натрий (сол) и общ брой калории. Законът урежда задължително поставяне на ясно видими черни предупредителни етикети с форма на осмоъгълник, наподобяващи знака “Стоп” и с надпис “Високо съдържание на...” върху лицевата страна на опаковките на продукти, които надвишават хранителните норми. С цел защита на децата от въздействието на подмолни маркетингови похвати законодателството въвежда пълна забрана за използването на анимационни герои, известни личности и талисмани, което води до премахването на емблематични образи от опаковките на зърнени закуски. Законът забранява и включването на играчки изненади в опаковките на хранителни продукти. В часовете от 6 до 22 налага и забрана върху всякаква телевизионна и интернет реклама на храни, несъответстващи на изискванията, и забранява продажбата им в училищна среда.

За да се подсилят тези регулаторни мерки, Чили повишава данъка си върху сладките напитки на 18%. Ефектът е незабавен: продажбите на сладки напитки спадат с близо 25%, а излагането на децата на реклами на нездравословни храни намалява с три четвърти. От решаващо значение е, че за да избегнат търговското наказание от черните печати, производителите доброволно преформулират над 65% от млечните храни и напитки, като значително намаляват и съдържанието на захар и сол в общественото хранене.

На общинско ниво водещият световен модел за обръщане на детското затлъстяване е нидерландски.

През 2012–2013 г., изправена пред високи местни нива на затлъстяване, общината стартира “Амстердамския подход за здравословно тегло”. И постигна 12% намаление на наднорменото тегло и затлъстяването при децата, особено сред семействата с ниски доходи и имигрантите.

Амстердам превръща училищата в “зони без изкушение” чрез програмата Jump-In. Кутиите с плодови сокове и газираните напитки са забранени в училищата, заменени с чешмяна вода и натурално мляко. А градът се сдобива с много безплатни общински чешмички за пиене.

Традиционните лакомства за рождени дни като торти и мъфини са заменени с плодови шишчета, а на фирмите за бързо хранене е забранено да спонсорират училищни или спортни събития.

Осъзнавайки очевидното - затлъстяването непропорционално засяга семействата с по-ниски доходи и имигрантските общности, здравни медиатори влизат в общи програми с джамии и църкви. Безплатни семинари учат майките как да включат в храненето достъпни, но полезни храни на мястото на високопреработените готови неща.

Освен това Амстердам включва данните от наблюдението на теглото директно в своята социална и здравна информация. Общопрактикуващите лекари и медицинските сестри преглеждат много старателно децата в ранните етапи на развитие и когато видят рискове от наднормено тегло, осигуряват на семействата безплатни консултации с диетолози или им се назначават общински “приятели” – доброволци, които посещават домовете веднъж седмично, за да помагат с пазаруването на здравословни храни, готвенето и в спортни дейности на открито.

Градът инвестира в безопасни детски площадки, велоалеи и зелени площи. И вече отказва разрешителни за нови заведения за бързо хранене в близост до училища. Рекламите на нездравословна храна по спирките на обществения транспорт стават табу. И нещо изключително важно: стратегията е подкрепена от “обвързващ политически консенсус за общинско финансиране до 2033 г., независимо от изборните резултати”.

А има и още много добри практики по света – Южна Корея, скандинавските държави. Детското затлъстяване не може да бъде преборено само чрез голи препоръки, брошурки, комисии, комитети, докато подрастващите са в среда, която улеснява затлъстяването. Бариерите пред заболяването изискват институционализиране на здравословните избори в ежедневието така, както Япония постигна с училищното хранене и чрез здравно обучение. Обръщането на съществуваща епидемия изисква решителна регулаторна намеса – независимо дали чрез маркетингови ограничения, или чрез целенасочена градска политика.

Равнис по Троя - настига Япония и Амстердам

Троян - малкият град в Ловешка област, се превърна в първия и най-успешен пример у нас за това как една загрижена за децата си общност може пряко да поеме отговорността за качеството на храната в детските градини и училищата.

Вместо да разчита на външни доставчици и обществени поръчки, базирани на най-ниска цена - практика, която години наред пълнеше детските столове с евтини полуфабрикати, продукти с вредни мазнини и консерванти, Троян изгради собствен затворен цикъл на производство и снабдяване.

Общината създаде собствени градини и оранжерии, в които се отглеждат чисти, екологични плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения. Ястията за децата се приготвят на място с пресни местни продукти. В детските градини и училищните столове наистина, а не само формално се спазва ограничението за пакетирани захарни изделия, мазни и солени “хруски” и газирани напитки.

Подходът в Троян силно напомня основните принципи на амстердамската политика. И в двата случая в основата е разбирането, че общественото детско пространство трябва да бъде “зона без изкушения”.

Когато на детето се предлага балансирано меню, приготвено от истински продукти от нулата, то естествено изгражда вкусови навици, които са устойчиви на агресивния маркетинг. Процесът включва пряк диалог между общинското ръководство, директорите на детски заведения, готвачите и родителите. Менюто е публично обявено и подлежи на контрол. Вкусът и качеството се проследяват системно, а децата се възпитават в уважение към храната и нейното създаване.

Опитът на Троян е доказателство за една проста истина: детското затлъстя- ване и влошеното здраве на подрастващите у нас не са неизбежност, а в голяма степен резултат от средата.

Ако една община е в състояние да осигури чиста, прясна и здравословна храна за децата чрез собствено стопанство и местно сътрудничество, то това не е въпрос на географски ресурс, а на избор, обясни в рамките на 25-ата конференция “МОСТ - Медии, Общество, Семейство, Традиции” Донка Михайлова, кмет на Троян. Тя цитира данните от антропометричните изследвания на децата в общината, които показват, че извън нормата на телесното тегло са 5,7 процента при средно 7,1 процента за областта.

Три и половина процента! Спомнете си, това е в рамките на цитирания стандарт на СЗО за здрави деца. И се доближава до успеха на рекордьора в модерния свят Япония.

И нещо особено ценно: при децата на Трявна диабетът - болест, пряко свързана с метаболизма, се среща 3 пъти по-рядко, отколкото в областта.

Донка Михайлова изтъква и ролята на осигурените от общината възможности децата да спортуват и прекарват в устойчива и екологична градска среда повече време навън. Един от преките резултати, които тя посочи, е, че при проведените профилактични прегледи за гръбначни изкривявания на децата между 6 и 12 години резултатите са значително по-добри, отколкото в училища в други общини.