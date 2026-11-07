Редовното пиене на чай предпазва от инфаркт и инсулт

Най-добре е да е черен или зелен и да е средносилен - 1 супена лъжица на 200-250 милилитра вода, показва китайско проучване

Рискът от заболяване намалява, ако не е твърде горещ, иначе се вдига с 16%

Само с напитката няма да се предпазим: спрете цигарите и алкохола, наднорменото тегло и заседналият живот са враг №1

Редовното пиене на чай отдавна вече не е само занимание за аристократи и будистки монаси. Влечението към полезната топла напитка е толкова голямо сред новите поколения, че е напълно нормално да видиш по улиците на големите западни градове пъпчиви младежи с чаша чай в ръка. Е, в повечето случаи той вероятно ще е матча заради лудостга, обхванала света по прахообразния вариант на зеления чай, но това въобще не променя общата картина.

А тя е, че чаят се очертава като напитката на бъдещето и кафето все повече ще бъде изоставяно като средство за ободряване или социални контакти.

Проучвания показват, че пиенето му в световен мащаб се увеличава непрекъснато през последните години. Той е

втората най-консумирана напитка след водата

Това се дължи на засиления интерес към здравето и уелнес културата след пандемията, особено сред младите хора. Те все по-често преминават от кафе към чай, за да избегнат вредното въздействие на кофеина и да си осигурят по-бавно и балансирано освобождаване на енергия. А и изоставят масовите чаени пакетчета, насочвайки се към прахообразни или насипни версии с конкретна полза като чайове за силен имунитет, за детоксикация, за подобряване на съня или храносмилането. Изключително бързо се развива и пазарът на бутилирани студени чайове, което кара някои учени да правят по-задълбочени проучвания по въпроса. Те искат да установят дали промяната на традиционния начин за пиене на чай не води и до намаляване на някои от здравословните му ефекти.

Наскоро бяха публикувани данни от мащабно изследване, което показва, че при консумация от над три пъти седмично рискът от съдови заболявания като инсулт и инфаркт намалява с 11%. То е проведено в Китай и

в него са участвали близо половин милион души

В продължение на девет години те са попълвали анкети за навиците си за пиене на чай, като успоредно с това е следено и тяхното здравословно състояние. Установено е, че той има най-силна връзка с исхемичния инсулт. При хората, пили от шест до осем чаши на ден, рискът да се разболеят от него намалява с 36%, а за останалите съдови заболявания - с 19 на сто.

Ако обаче чаят е много горещ, се получава обратен ефект. Рискът от съдови заболявания скача с 16 процента. Затова експертите съветват не само да проверявате съдържанието на чая, който слагате в чашата си, но и неговата температура. Най-добре е тя да е около 60°, но тъй като никой не си ходи с термометър в джоба, лесно може да го направите с леко пипване с пръст. Ако не пари много и може да го задържите за няколко секунди, значи чаят е подходящ за пиене. Проверката на температурата не е за подценяване и защото предишни проучвания пък показаха, че редовната консумация на твърде горещи напитки

увеличава вероятността да се развие рак на хранопровода

Повечето от участвалите в изследването в Китай са пили между две и три чаши дневно, като черният чай е показал най-силна и устойчива връзка с намаляването на риска от съдови заболявания, следван от зеления. Учените, провели проучването, смятат, че това се дължи на съединения, получени при неговата ферментация. Конкретно става въпрос за теафлавините, които се образуват по време на ензимното окисление на чаените листа при производството на черен чай. Температурата и силата на запарката също имат значение. Установено е, че най-добрият вариант е чай със средна сила, който не е прекалено горещ. Такъв може да се получи, когато една супена лъжица с билки се залее с около 200-250 милилитра вода. За черния чай е добре тя да е по-гореща - около 90-100 градуса, докато за зеления - 70-80 градуса са напълно достатъчни. Времето за запарване също трябва да се контролира и не бива да надхвърля 5-10 минути, тъй като тогава напитката става твърде силна, горчива и губи някои от полезните си свойства.

Когато се насочваме към избор на чай, е добре да се знае и че зеленият идва от същото растение като обикновения черен, а именно Camellia sinensis. Разликата е в обработката. Листата, които се използват за зелен чай, веднага се подлагат на пара или се пекат. Така топлината унищожава ензимите, които им причиняват окисление. Тъй като то е спряно в зародиш, листата запазват своя зелен цвят и естествени растителни съединения, богати на антиоксиданти. При черния чай те се оставят умишлено да се окислят или ферментират напълно. Листата престояват изложени на въздух, докато потъмнеят и променят вкуса си, преди да бъдат изсушени.

Въпреки че от векове на много места по света се правят различни церемонии за пиене на чай заради вярата, че по този начин пречистваме ума си и балансираме своето тяло, съвременните учени предупреждават

да не гледаме на него като на универсално лечебно средство

Те отбелязват, че защитен ефект се наблюдава при повечето демографски групи, когато редовно се пие чай, но най-значителен е той при хора със затлъстяване. Въпреки това те предупреждават страдащите от наднормено тегло, че няма как да се предпазят от сърдечносъдови заболявания само с чай. Ако искат да намалят риска, трябва да го включат в цялостен здравословен начин на живот, включващ подходяща диета и физическа активност.

“Трябва да се има предвид, че това е наблюдателно проучване, така че други разлики в начина на хранене и на живот на участвалите доброволци също може да са повлияли на получените резултати”, коментира Дел Станфорд, старши диетолог в Британската фондация за сърдечни заболявания. Тя допълва, че резултатите от изследването не доказват, че с една чаша чай дневно можем да предпазим сърцето си. И тъй като сърдечносъдовите проблеми остават водеща причина за заболеваемост и смъртност в Европейския съюз, не бива да смятаме, че само с пиене на чай ще се предпазим. Основните фактори за тях продължават да са заседналият начин на живот, наднормените килограми, тютюнопушенето и прекаленото пиене на алкохол.