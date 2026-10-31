Ангел Кунчев: Не закъсняваме с ваксинацията

Не закъсняваме с ваксинацията. Ноември, пък и дори половината на декември, са напълно подходящи. Има 3 седмици от имунизацията до разгръщане на пълния имунен отговор. Да знаем, че сме защитени напълно. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов по БНТ бившият главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

"За да има смисъл от една ваксинация, така че тя да повлияе тя на заболяемостта и ако не да предотврати, то поне да намали интензивността на една епидемия, обхващането трябва да е над 80-85%, дори 90 процента. Ние сме много далеч - стремим се към 15-17-20% от групи от населението", добави той.

"Който се е имунизирал доста досега, пак ще има достъп. Имам предвид като страни не България. И когато има някакъв проблем в производството, какъвто очевидно особено една от фирмите има, тя насочва количества към важните си партньори. Ние тази година достъгнахме 500 хил. дози. изобщо за грип. Но в една съседна Гърция, с която сме сравними като население, количествата са над 3 - 3,5 млн. Ако има затруднение - всеки се опитва да задоволи този пазар, който е важен за него", каза той.

"Не приемам и другата крайност, да се твърди от страна на министерството, че това не е наш проблем и въпрос. Всичко, което засяга общественото здраве, е работа на министерството неминуемо. Но в случая това, което по програми държавата купува, то е налице. Това, което е за свободния пазар, всеки търговец си решава какво и колко да внесе. Имали сме и други години такива затруднения. Трябва много бързо да се реагира", заяви Кунчев.

"Производството на ваксини е много сложна работа. То е много по-сложно от другите лекарствени препарати. Никъде в света няма склад за ваксини. Всичко се поръчва година предварително и се произвежда. В случая те имаха проблем с някои от щамовете, не успяха да се справят и една от фирмите производителки просто се издъни тази година", обясни той.

"Хубавото е, че тази година за пръв път използваме ваксина за възрастни, която е с 4 пъти по-голямо количество антиген. Това не е назалната жива ваксина. Има я, налична е при общопрактикуващи лекари", каза Кунчев.