Хил клиник се включва в кампанията Movember с безплатни профилактични прегледи на простатата, както и с второ мнение за пациенти с рак на простатата

Сто мъже ще могат да направят безплатен специализиран профилактичен преглед на простатата през ноември в Хил клиник – София. Инициативата е част от световната кампания Movember, която всяка година посвещава ноември на мъжкото здраве.

Жестът е по-голям, отколкото изглежда на пръв поглед. Хил клиник няма договор с НЗОК и прегледите и изследванията ѝ обикновено се заплащат изцяло от пациентите. По време на кампанията уролозите и лекарите от лабораторията на известната столична болница ще работят безвъзмездно, за да може първите 100 записали се мъже да получат пълна оценка на здравето на простатата, без да плащат нищо.

Безплатният преглед покрива най-високите международни стандарти и включва ехография на простатата и измерване на обема ѝ с ехограф, измерване на остатъчната урина, изследване на туморния маркер PSA, международния въпросник за симптомите IPSS, ректален преглед при нужда и консултация с уролог с конкретен план за лечение.

Прегледите са предназначени за всички мъже над 50 години, за мъже над 40 години, в чието семейство има случаи на рак на простатата, както и за мъже със затруднено, често или нощно уриниране или слаба струя.

„Много мъже години наред живеят със ставане нощем и слаба струя, защото смятат, че това е нормално за възрастта. Не е. При рака на простатата ранното откриване е от изключително значение. Открит навреме, той много често може да бъде 100% излекуван. Затова решихме през ноември да премахнем цената като пречка за мъжа да потърси компетентна консултация и изследвания на простатната жлеза.“, казва урологът от Хил клиник д-р Георги Георгиев, д.м.

Хил клиник са първите, наложили кампанията в България и продължават да дават подкрепата си за Movember всяка година, защото мъжете много по-рядко от жените ходят на профилактика и често отлагат прегледа, докато проблемът стане сериозен. Целта на кампанията е да промени точно това отношение към мъжкото здраве.

През целия ноември в Хил клиник специалистите ще дават и безплатно второ мнение при новодиагностицирани пациенти с рак на простатата, които търсят адекватно лечение.

Увеличената простата и ракът на простатата са сред най-честите здравни проблеми при мъжете след 50. Простатният карцином често протича дълго без ясни симптоми или със симптоми, които мъжете пренебрегват. Специалистите съветват редовна профилактика, тъй като урологичният преглед и изследването на PSA могат да открият проблема в етап, в който лечението е най-ефективно.

Хил клиник от над 18 години е сред водещите урологични центрове в България. Тя е международен обучителен център за лазерно лечение на увеличена простата и в нея лекари от цял свят са наблюдавали операции на живо. При поставена диагноза рак на простатата при пациент в ранните стадии на онкологичното заболяване, Хил клиник предлага щадяща лапароскопска операция. Тя се извършва от един от най-великите хирурзи на нашето време от проф. Йенс-Уве Щолценбург. При лапароскопсия метод се минава през няколко малки отвора, без голям разрез, като целта е туморът да бъде отстранен напълно и да се запазят контролът върху уринирането и сексуалната функция. Проф. д-р Йенс-Уве Щолценбург и директор на урологичната клиника в Университетската болница в Лайпциг, Германия, но от години всеки месец оперира и български пациенти с рак на бъбрек или простатна жлеза в Хил клиник - София.

Безплатните места за профилактични прегледи на простатата са 100 и се разпределят по реда на записване до края на ноември. Записването е на телефон 02 439 31 31, във Viber/WhatsApp +359 878 962 626.