HUAWEI WATCH D3 официално се предлага на българския пазар на препоръчителна цена от 449 евро и надгражда портфолиото на Huawei в областта на носимите технологии за здравен мониторинг.

Моделът се предлага в комплект с HUAWEI FreeBuds 7i, като периодът, наличностите и условията на офертата могат да варират при различните търговски партньори.

Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите. HUAWEI WATCH D3 е наличен за покупка в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Техномаркет, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg, PLESIO и Techmart.

Различните цветови варианти на модела ще бъдат налични поетапно в партньорската мрежа в зависимост от доставките.

При покупка на HUAWEI WATCH D3 от официалната партньорска мрежа на Huawei до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и специалната сервизна услуга HUAWEI Care, както и безплатен достъп до Multipass – комбинация от HUAWEI Health+ и премиум приложения на партньори на Huawei.

HUAWEI WATCH D3 съчетава по-тънък и по-удобен дизайн с целодневно проследяване на кръвното налягане в различни ситуации. Умното устройство разчита на холистичен подход за здравен мониторинг като функцията Health Glance и измерването на разнообразни здравни показатели. По този начин съдейства на потребителите да изградят по-проактивен подход към своето благополучие.

Създаден за лекота и комфорт през целия ден

Вдъхновен от цветовете и текстурите на природата, HUAWEI WATCH D3 се предлага в три цвята: Black, White и Mocha Gold. Така часовникът съчетава функциите за здравен мониторинг със ергономичния дизайн, подходящ за ежедневието. С дебелина от едва 11,3мм и тегло от само 40г, корпусът на часовника е забележимо по-тънък и по-аеродинамичен. Потребителите ще изпитват по-малко напрежение на китката си независимо от сценариите на употреба. Ултратясната каишка с ширина от 25,5 мм и въздушна възглавничка допълнително намалява натиска. Това прави часовника лек и комфортен дори през нощта по време на сън.

Проследяване на кръвното налягане в различни ситуации за дългосрочна грижа

HUAWEI WATCH D3 използва иновативна механична въздушна възглавничка, за да осигури ефективна компресия и прецизно отчитане на кръвното налягане при минимална площ за контакт с кожата. В комбинация с високопрецизен сензор и адаптивен алгоритъм за измерване, часовникът е проектиран да предоставя точни показания.

Според практическите насоки на Европейското дружество по хипертония (ESH) за амбулаторен мониторинг на кръвното налягане, 24-часовите измервания на кръвното налягане трябва да се правят на интервали от 15-30 минути, с поне 70% успешни измервания, включително 20 през деня и 7 през нощта. HUAWEI WATCH D3 поддържа 24-часово амбулаторно измерване на кръвното налягане (ABPM), което помага на потребителите да проследяват стойностите на кръвното си налягане в рамките на денонощието, дори и по време на сън. През деня интервалите между измерванията могат да се персонализират, а измерванията да се правят ръчно при необходимост. През нощта смартчасовникът работи автоматично и по-тихо, за да не нарушава съня. Редовното ABPM проследява промените в кръвното налягане във времето и може да помогне при задължителната консултация със здравни специалисти.

Редовните физически упражнения играят положителна роля в предотвратяването и управлението на хипертонията. Като форма на физиологичен стрес обаче те могат да представляват и потенциални рискове за определени хора, тъй като промените в кръвното налягане по време и след тренировка могат да варират значително. HUAWEI WATCH D3 идва с нова функция за измерване на кръвното налягане преди и след тренировка1. Тя помага на потребителите да проверят стойностите преди физическо натоварване и да проследят промените след него. HUAWEI WATCH D3 продължава да поддържа и режимите ABPM и Resting BP, като разширява възможностите за проследяване на кръвното налягане в различни ситуации.

Цялостна грижа за здравето, директно от китката

Освен проследяване на кръвното налягане, HUAWEI WATCH D3 поддържа холистични функции за здравен мониторинг. С Health Glance потребителите могат да генерират детайлен репорт с до 11 ключови показателя2 за около 60 секунди, включително сърдечен ритъм, кръвно налягане и кислородна сатурация (SpO₂), за удобен и цялостен поглед върху здравословното състояние.

Health Insights също е подобрена с интегрирането на данни за кръвното налягане, което позволява на потребителите да проследяват дългосрочните тенденции заедно с данните за съня и активността. Това им помага да изграждат по-здравословни ежедневни навици.

Часовникът поддържа и функцията Health Community, която позволява на потребителите да преглеждат данните от Health Glance на членовете на семейството си на едно място. При установено отклонение часовникът може да изпраща известия в реално време, за да информира потребителите и да им помогне да потърсят медицинска консултация.

HUAWEI WATCH D3 не е медицинско изделие. Всички данни и резултати от измерванията са само с информативна цел и не трябва да се използват като основа за медицинска диагностика или лечение.

Цени и наличности

HUAWEI WATCH D3 се предлага на препоръчителна цена от 449 евро и е наличен за покупка в търговската мрежа на A1, Yettel, Vivacom, Техномаркет, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg, PLESIO и Techmart. Различните цветови варианти на модела ще бъдат налични поетапно в партньорската мрежа в зависимост от доставките.

HUAWEI WATCH D3 се предлага в комплект с HUAWEI FreeBuds 7i, като периодът, наличностите и условията на офертата могат да варират при различните търговски партньори. Цветът на слушалките в комплекта може да варира според наличностите.

При закупуване на HUAWEI WATCH D3 от официалната партньорска мрежа на Huawei в периода от 2-ри ноември до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и безплатен достъп до Multipass. Той включва HUAWEI Health+ и партньорски приложения Komoot, Headspace, Naviki, FIIT и Kotcha. Безплатният период е 3 месеца за HUAWEI Health+, Headspace, FIIT и Kotcha и 2 месеца за Komoot и Naviki. Общата стойност на спестените абонаментни такси за съответните безплатни периоди е 199 евро според цените към 2-ри ноември 2026 г. Multipass не води до автоматично подновяване на абонаментите след изтичане на съответните безплатни периоди.

За всички HUAWEI WATCH D3, закупени от официалната партньорска мрежа на Huawei до 31-ви декември 2026 г., е налична и специалната сервизна услуга HUAWEI Care. Тя включва 24-месечна защита при инцидентно проникване на течности, както и защита на дисплея, батерията и задния панел, която може да бъде използвана еднократно при инцидент. В рамките на 24-месечния период въздушната възглавница може да бъде подменена до два пъти.

Повече информация за HUAWEI WATCH D3 ще откриете на ТУК .

1Функцията за измерване на кръвното налягане преди и след тренировка се поддържа при тренировъчните режими бягане, ходене и колоездене на открито и закрито.

2Функцията „Health Glance“ се поддържа само на определени пазари. Наличността на функции за наблюдение на здравето може да варира в различните страни и региони.