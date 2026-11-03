От пневмонията до рака на белия дроб: водещи учени обсъждат новите терапии край морето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осем международно признати експерти от Европа и Северна Америка ще участват в научната програма на Десетия конгрес на Българското дружество по белодробни болести, който ще се проведе от 5 до 8 ноември в крайморски курорт.

Форумът ще събере водещи специалисти от САЩ, Канада, Полша, Швейцария, Австрия, Германия и Великобритания. Сред лекторите са проф. Майкъл Нидерман от Weill Cornell Medicine в Ню Йорк, проф. Маркос Рестрепо от Тексаския университет и проф. Сами Суиса от McGill University в Монреал. В програмата се включват още бившият президент на Европейското респираторно общество проф. Йоанна Хоростовска-Винимко и водещи специалисти по белодробна хипертония, интерстициални заболявания и интервенционална пулмология.

Научните сесии ще обхванат широк кръг теми – от респираторните инфекции, астмата и хроничната обструктивна белодробна болест до белодробния рак, редките заболявания и новите възможности за персонализирано лечение. Специално внимание ще бъде отделено на диагностиката и лечението на пневмониите, биологичните терапии и съвременните методи за бронхоскопска диагностика.

Официалното откриване е на 5 ноември от 18:30 ч. Почетната лекция ще изнесе проф. Катрин Хостетлер от Университетската болница в Базел, която ще представи новата класификация и терапевтичните възможности при интерстициалните пневмонии.

Българските пулмолози също ще представят своя научна работа. Постерната сесия включва 21 разработки, а на 8 ноември ще бъдат изнесени седем устни доклада по теми като тежкия COVID-19, астмата, пневмонията, грипа и нетуберкулозните микобактериози.

„Връзката между световния научен опит и нашата собствена клинична и изследователска работа е един от най-важните смисли на Конгреса", посочва председателят на Българското дружество по белодробни болести проф. Диана Петкова.

В края на форума ще бъдат отличени най-добрите научни разработки – една устна презентация и три постера.