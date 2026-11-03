Съюзът на парамедиците стана един от учредителите на нова европейска федерация по спешна помощ

Съюзът на парамедиците в България (СПБ) стана един от учредителите на Европейската федерация на сдруженията за доболнична спешна помощ (EUFEA). Новата организация беше създадена на 29–30 октомври във Виена, като за първи път обединява професионалните сдружения в тази област в

обща структура на европейско ниво. България не само участва в

учредяването, но получи и представителство в органите на федерацията – председателят на СПБ Ива Пехливанска беше избрана за неин одитор, съобщиха от съюза.

„Участието ни в учредяването на федерацията е възможност гласът на българските парамедици да бъде чут в Европа. У нас все още има нерешени въпроси, свързани с професионалното признаване, компетентностите и мястото на парамедиците в системата на спешната помощ. Искаме да използваме опита на държавите с утвърдени традиции в тази професия, но и

да участваме в създаването на общите европейски стандарти", заяви Ива Пехливанска. Тя допълни, че в Съюза освен парамедици, членуват много лекари и професионалисти по здравни грижи, които работят в структурите

на спешната помощ.

Създаването на EUFEA поставя началото на съвместна работа за уеднаквяване на образователните стандарти, по-добра съпоставимост на квалификациите и разширяване на възможностите за професионално развитие в европейските държави.

Сред основните цели на новата федерация е преодоляването на значителните различия между европейските държави по отношение на подготовката, компетентностите и професионалното признаване на специалистите в доболничната спешна помощ. Въпреки че екипите в различните страни са изправени пред сходни проблеми – недостиг на кадри, нарастващ брой повиквания и все по-сложни случаи, изискванията към тяхната квалификация

и правомощия продължават да се различават съществено.

Един от първите приоритети на EUFEA ще бъде разработването на общи европейски образователни стандарти и стандарти за качество. Федерацията ще работи и за по-добра съпоставимост на квалификациите, разширяване на възможностите за професионално развитие и утвърждаване на ролята на

специалистите по доболнична спешна помощ в здравните системи.

Сред конкретните инициативи са създаването на Европейска харта на пациента и програма за международен обмен, чрез която парамедици и други специалисти ще могат да се запознават с организацията и практиките на спешната помощ в различни европейски държави.

Участието на Съюза на парамедиците в България още от учредяването на федерацията създава предпоставки българският професионален опит и проблемите на сектора у нас да бъдат представяни и обсъждани на европейско равнище. То открива и нови възможности за международно сътрудничество, обмен на добри практики и развитие на професионалната подготовка.