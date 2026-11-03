Катя Ивкова: Обменът на опит и знания е ключов за развитието на спешната помощ

Развитието на ефективна, устойчива и достъпна спешна медицинска помощ изисква не само модерна инфраструктура и технологии, но и инвестиции в медицинските специалисти, научни изследвания и международно сътрудничество. Това подчерта министърът на здравеопазването Катя Ивкова при откриването на 28-ата среща на Алианса за научни изследвания в областта на доболничната спешна и интензивна медицина (EUPHOREA). Международният форум се провежда за първи път в България. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Тя подчерта, че спешната медицинска помощ е сред основните приоритети на здравната система, а нейното развитие изисква последователни усилия за повишаване на качеството и осигуряване на навременна животоспасяваща грижа.

Като важна стъпка в тази посока министърът открои развитието на въздушната медицинска помощ. Тя акцентира и върху значението на международното партньорство за изграждането на система, която съчетава съвременните технологии с експертизата на медицинските специалисти.

Научната програма на форума поставя акцент върху иновативните подходи в доболничната спешна медицина, приложението на изкуствения интелект в медицинските изследвания и усъвършенстването на животоспасяващите интервенции. Част от професионалния обмен е и представянето на българския опит в изграждането на националната система за спешна медицинска помощ по въздуха.

„Особено ценен е научният фокус на тазгодишната среща", заяви министър Ивкова.

Тя изтъкна, че обменът на експертиза между специалисти от различни европейски държави създава възможности за съвместни научни проекти, внедряване на иновации и прилагане на добри практики, които повишават качеството и безопасността на медицинската помощ.

Според министър Ивкова устойчивото развитие на спешната помощ е неразривно свързано с научния напредък, професионалната подготовка и способността на здравните системи да прилагат съвременни решения в интерес на пациентите.

Провеждането на EUPHOREA в България е възможност за задълбочаване на европейското сътрудничество, утвърждаване на професионалния обмен и насърчаване на иновативни подходи, които да допринесат за по-качествена и навременна спешна медицинска помощ.