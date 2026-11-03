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Безплатно измерване на кръвната захар в Пета градска болница от 11 до 13 ноември

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Пета МБАЛ СНИМКА: Фейсбук/ МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД


Кампанията е по повод Световния ден за борба с диабета

Общинската МБАЛ „Княгиня Клементина" – София ЕАД (Пета градска болница) организира безплатна профилактична кампания за измерване на кръвната захар. Инициативата ще се проведе от 11 до 13 ноември 2026 г., от 10:00 до 11:30 ч., в кабинет № 208 на лечебното заведение.

Предварително записване

Желаещите да се включат могат да се запишат предварително на телефон 02 926 81 28. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

Кампанията е посветена на 14 ноември – Световния ден за борба с диабета. Целта е да насърчи повече граждани да обърнат внимание на здравето си и да подчертае значението на профилактиката за ранното откриване на захарния диабет.

Профилактиката е особено важна, защото диабетът тип 2 може да се развива години наред без ясно изразени симптоми. Според Световната здравна организация заболяването понякога се открива едва след появата на усложнения. Измерването на кръвната захар помага да се установят повишени стойности и своевременно да се потърси лекарска консултация.

Ранното откриване и подходящото лечение могат да намалят риска от увреждания на различни органи.

Кампанията продължава инициативите на МБАЛ „Княгиня Клементина" за достъпна профилактика и ранно откриване на заболявания. През 2025 г. болницата организира и безплатни профилактични урологични прегледи.

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Пета МБАЛ СНИМКА: Фейсбук/ МБАЛ Княгиня Клементина - София ЕАД

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