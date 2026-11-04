Спадът на ваксинацията върна морбили, 1338 случая само в Пенсилвания

Спадът на ваксинационното покритие срещу морбили е довел до рязко увеличаване на разпространението на заболяването по света. Около 15,6 милиона случая и 118 000 смъртни случая са регистрирани през 2023 г., става ясно от международно проучване, обхванало 204 държави и публикувано в списание Nature Medicine.

Основната причина за новата поява на заболяването е недостатъчният обхват на имунизационните програми и нарастващото колебание сред хората относно ваксините. Тенденцията се наблюдава и в държави с високи доходи, посочват авторите на изследването, ръководено от епидемиолога Бен Сарториус от Университета на Вашингтон.

Между 1990 и 2019 г. заболеваемостта от морбили в световен мащаб е намаляла с около 80%, а смъртността – с приблизително 90%. След 2020 г. обаче тенденцията се обръща. За периода 2019-2023 г. случаите са се увеличили с около 40%, а смъртните случаи - с 12%.

Според учените разпространението на заболяването следва с известно закъснение промените във ваксинационното покритие. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва поне 95% от населението да получи две дози ваксина срещу морбили, за да бъде предотвратено устойчивото разпространение на вируса, пише БТА.

Делът на децата, получили първата доза ваксина, се е увеличил от 67,2% през 1990 г. до 83,6% през 2019 г., показват данни от проучването. След това обаче този дял е спаднал до 81% през 2023 г. При втората доза се отчита трайно увеличение – от 14,4% през 1990 г. до 71,4% през 2023 г.

Морбили продължава да бъде едно от най-разпространените инфекциозни заболявания при децата, което може да бъде предотвратено чрез ваксинация. Рискът е особено голям в страните с ниски доходи, където недостатъчният имунизационен обхват създава условия за нови епидемични взривове.

Показателна е ситуацията в САЩ, където през последните години броят на заразените също нараства значително. Според публикация в списание Journal of the American Medical Association към 23 октомври в щата Пенсилвания са регистрирани 1338 случая на морбили – най-много за един щат от 1991 г. насам.

Заболяването е наложило хоспитализацията на 255 души и е причинило шест смъртни случая, два от които при деца.

В Ню Йорк наскоро беше съобщено и за смъртта на дете вследствие на морбили. Това е първият подобен случай в щата от 30 години насам.

През миналата година в САЩ са регистрирани около 2300 случая на заболяването при приблизително 1300 през 2019 г. По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията броят им е достигнал близо 4600 към 23 октомври тази година.

Здравните експерти предупреждават, че намаляването на ваксинационното покритие създава предпоставки морбили отново да се разпространява широко дори в държави, които преди години са успели да елиминират заболяването.