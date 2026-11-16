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Хората, които страдат от това заболяване, често се будят нощем advertorial icon

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Лягате си напълно спокойно, а няколко часа по-късно се събуждате от внезапна и силна болка в крака? Причината невинаги е неудобната поза или преумората. Понякога организмът изпраща сигнал, който не бива да бъде пренебрегван.

Една от най-любопитните особености на подаграта е, че пристъпите ѝ много често започват именно през нощта. Човек може да заспи без никакъв проблем и да се събуди внезапно от силна, пулсираща болка – най-често в областта на палеца на крака.

Според специалистите има няколко възможни обяснения. През нощта телесната температура естествено се променя, а периферните части на тялото – като пръстите на краката – могат да бъдат по-хладни. Именно ниската температура създава по-благоприятни условия за образуването и отлагането на кристали от пикочна киселина в ставите.

И тук се крие още един любопитен факт – големият пръст на крака неслучайно е едно от най-честите места, където се появяват първите симптоми. Той е далеч от центъра на тялото, температурата му може да бъде по-ниска, а ставата ежедневно е подложена на сериозно натоварване.

Още преди векове лекарите забелязват странната връзка между подаграта и нощните часове. Заболяването е описвано като такова, което може да остави човека да заспи напълно спокойно, а след това да го събуди от болка в средата на нощта.

ПОДАГРО СТОП от Биотика 1961 е хранителна добавка с изцяло билков състав, която съдейства за поддържане на нормални нива на пикочна киселина. Екстрактите от череша, целина и полски хвощ съдействат за изхвърляне на кристалите по естествен път.

Разбира се, не всяка болка в крака означава подагра. Нощните болки могат да имат различни причини. Но ако внезапният дискомфорт се повтаря, особено около ставата на палеца, и е съпроводен със зачервяване, затопляне или подуване, това е причина да се потърси лекарско мнение.

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