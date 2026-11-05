СЗО: 9 от 10 родители в България заявяват, че децата им имат всички задължителни ваксини

Близо 9 от 10 родители в България заявяват, че децата им са получили всички задължителни ваксини за възрастта си. В същото време ваксинацията срещу човешкия папиломен вирус (HPV) среща сериозни колебания – повече от половината анкетирани родители все още не са решили дали да ваксинират децата си. Това показват две проучвания, възложени от Световната здравна организация (СЗО) в България и представени на кръгла маса в София на 4 ноември.

Националното проучване, проведено от „Глобал Метрикс" сред 1000 родители и настойници на деца между 10 и 14 години, показва, че 88,4% от тях съобщават за поставени всички задължителни имунизации, предвидени за възрастта на децата им, информираха от пресцентъра на здравното министерство.

По-различна е картината при ваксината срещу HPV. Отделното изследване обхваща 156 родители и настойници. Според отговорите им ваксинацията е завършена при 13,8% от момичетата на възраст между 10 и 18 години и при 8,6% от момчетата между 10 и 14 години.

Половината от анкетираните родители на момичета (50,5%) и 59,3% от родителите на момчета посочват, че все още не са взели решение за ваксинацията. Съответно 17,4% и 22,2% заявяват, че са решили да не поставят ваксината.

Тези резултати отразяват отговорите на анкетираните родители, а не националния обхват на HPV имунизацията.

Проучването сред общопрактикуващите лекари също показва висока подкрепа за задължителните ваксини. От общо 373 анкетирани медици 98% заявяват, че ги подкрепят изцяло. В същото време 54% съобщават, че в практиките им има деца с пропуснати задължителни имунизации. Този процент се отнася до лекарските практики, в които са установени такива случаи, а не до дела на неваксинираните деца в страната.

Сред причините за отлагане на ваксините са медицински съображения, колебание и отказ от страна на родителите, както и мобилността на семействата, включително продължителен престой в чужбина.

Данните показват и пропуски в информираността. 38,3% от родителите не са запознати с имунизационния календар, а 81,8% заявяват, че ценят редовните покани и напомняния за предстоящите ваксини. Изследователите препоръчват по-активно проследяване на децата с пропуснати дози и подкрепа за наваксване на имунизациите. В самите проучвания обаче не е изследвана ефективността на система за напомняния.

Общопрактикуващите лекари и педиатрите са основният източник на информация за ваксината срещу HPV. Сред родителите, отговорили на въпроса за ролята на личния лекар, 61,3% казват, че са получили препоръка от него, докато 37,4% съобщават, че не са получавали информация.

Изследването установява и различна задълбоченост на консултациите с медицинските специалисти. След като им е представена основна информация за националната програма, 59% от родителите заявяват, че искат да научат повече за безопасността на ваксината.

„Изследването показва, че родителите се доверяват на лекарите си и ценят високо, когато с тях се общува ясно и съпричастно, така че всяко семейство да се чувства информирано, изслушано и уверено в избора си", казва ръководителят на СЗО в България Нела Вампорова.

Сред препоръките на изследователите са редовен преглед на имунизационния статус на децата, изпращане на напомняния и проследяване на семействата след пропуснати дози. Предлага се и медицинските специалисти да разполагат с практически инструменти за консултиране на родителите.

Особен акцент се поставя върху необходимостта от по-ясно обяснение на ваксинацията срещу HPV като средство за превенция на рака както при момичетата, така и при момчетата. Според изследователите е необходима координирана работа между общопрактикуващите лекари, регионалните здравни инспекции, училищата и здравните медиатори, които работят с общности в неравностойно положение.

Подкрепата за тези семейства трябва да отчита конкретните пречки пред имунизацията – езикови бариери, затруднен транспорт, липсваща документация и прекъсване на имунизационния цикъл.

От Министерството на здравеопазването посочват, че е важно да се разбере как родителите вземат решения за задължителните и препоръчителните имунизации, какво ги убеждава, какво ги тревожи и от каква подкрепа имат нужда.

„Това е особено важно за ваксинацията срещу HPV, за която проучванията показват значителни колебания. Тези данни дават основа за обсъждане на следващите стъпки, така че повече семейства да могат да направят информиран избор", заявяват от ведомството.

Родителите могат да проверят предстоящите и вече извършените имунизации на децата си чрез приложението „еЗдраве" или при посещение при личния лекар. Медицинският специалист може да ги информира за пропуснатите дози, както и за ваксината срещу HPV и възможностите за поставянето й по националната програма.

Двете проучвания са възложени от Регионалния офис на СЗО за Европа и офиса на организацията в България по искане на Министерството на здравеопазването. Те са координирани от „Глобал Метрикс" с финансиране и подкрепа от Европейския съюз по програмата EU4Health.

Изследването е проведено между декември 2025 г. и юни 2026 г. Анкетите са допълнени с интервюта и дискусии, посветени на знанията, практическите и социалните условия и мотивацията на родителите. По-широкото проучване е национално представително, докато изследването за HPV използва квоти по регион и тип населено място.

Резултатите се основават на самоотчетите на участниците и не установяват тенденции или причинно-следствени връзки. В рамките на проучванията не са изследвани конкретни интервенции, а качествените данни не позволяват оценка на разпространението на установените нагласи. Констатациите са представени в интегрирано обобщение, а пълните доклади се очаква да бъдат публикувани през 2027 г.