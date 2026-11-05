Споделеното хранене намалява шансовете за развиване на деменция и депресия

Оказва се, че споделеното хранене намалява шансовете ни за развиване на деменция и депресия, съобщават от Би Би Си. А шоколадът е по-вкусен, когато е споделен, показва изследването на Ерика Бутбай от университета в Пенсилвания.

"Споделянето на храненията е много важен механизъм за сплотяване и изграждане на доверие и свързаност с околните'', казва Жан-Емануел Де Неве, преподавател по икономика и поведенчески науки в университета в Оксфорд.

В последното издание на Световния доклад на щастието през 2026г., който се издава от Оксфордския университет, Де Неве подчертава важността на храненето заедно за благоденствието на човека. Самата тя дава за пример произхода на думата компания от латински. Тя е съчетания на представката cum (със) и думата panis (хляб). Идеята е, че компанията е този, с когото с разделяш хляба. По подобен начин се сформира и китайската дума за компания.

В книгата "Приятели" Робин Дънбар, антрополог, който специализира в сферата на биологията в университета в Оксфорд, казва, че храненето естествено задвижва системата на ендорфините - хормоните, които ни карат да се чувстваме добре. Това спомага сплотяването по време на хранене.

През 2025г. проучване в Япония установява, че хората, които ядат сами, имат намален размер на мозъка. Намалени са медиалния слепоочен дял и хипокампуса, които отговарят за когнитивната функция. Проучването показва, че част тези резултати се дължат на факта, че хората, хранещи се сами, по-често консумират нездравословни храни, докато хората в семейна среда са по-склонни да пазаруват продукти и да готвят, а тези, които живеят сами, по-често посягат към полуготовата храна, която се оказва по-вредния вариант.

От години е известно, че храненето влияе на здравето на целия организъм, но от скоро се заговаря за това как храненето може да влияе и на менталното здраве. Добрите продукти и умерената и правилна термична обработка могат да помогнат на тялото да не отключва заболявания, които са му заложени. Както и обратното - високо преработените продукти влошават здравето, с което подпомагат отключването на заболявания.

Различни проучвания показват едни и същи резултати. Например проучване проведено в Токио сред хора на възраст 65-74 години показва, че тези, които имат семейство, но ядат сами имат 5 пъти повече вероятност да развият депресия спрямо хранещите се в компания.