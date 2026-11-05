Доцова: Здравните медиатори имат важна роля за изграждането гражданско общество у нас

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че здравните медиатори имат важна роля не само за повишаването на здравната култура, но и за изграждането на истинско гражданско общество в България. Това стана при откриването на 18-ата национална обучителна среща на здравните медиатори под надслов „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика", която се провежда в парламента под патронажа на Комисията по здравеопазването, информираха от пресцентъра на Народното събрание.

„Здравните медиатори спомагат не просто да има знание и добра здравна култура, но и България да има истинско гражданско общество", заяви Доцова.

снимка: НС

Тя подчерта, че работата на медиаторите е свързана както с популяризирането на информация за превенция на заболявания и ограничаване на рисковите фактори, така и с консултирането на гражданите за достъпните здравни услуги и възможностите за подпомагане. По думите й това допринася за подобряване на здравния статус на населението и за намаляване на натиска върху натоварената здравна система.

„Вие сте много повече от медиатори за здравеопазването, вие сте и социални работници, общественици, които отдават на обществото всичко онова, от което то има нужда", каза председателят на парламента. Тя благодари на здравните медиатори за работата и отдадеността им и се ангажира Народното събрание да продължи да подкрепя дейността им.

Председателят на Комисията по здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов също изтъкна значението на тяхната работа. Той отбеляза, че дейността им на терен изисква много умения и усилия, за да се разпространяват здравната култура и образование.

снимка: НС

„Здравеопазването винаги е било над всички политически пристрастия. Здравеопазването винаги обединява всички, защото няма по-ценно от здравето на всеки един от нас", заяви Ангелов. Той подчерта, че дори спасяването на един човешки живот е достатъчно, за да бъде изпълнен със смисъл трудът на здравните медиатори.

В началото на срещата Михаела Доцова благодари на народните представители от здравната комисия и лично на нейния председател за организирането на събития, превърнали се в традиция за парламента. „Животът и здравето на хората нямат цвят, нямат политическа окраска", заяви тя.

Заместник-министърът на здравеопазването Николай Вълов посочи, че форумът е възможност да се подчертае значението на профилактиката, ранната диагностика и здравната информираност. Той акцентира и върху ролята на здравните медиатори за осигуряването на равнопоставен достъп до медицинска помощ.

Основателят на Националната мрежа на здравните медиатори в България проф. Ивайло Търнев изрази удовлетворение, че професията вече се възприема като мисия и дава своите плодове.

На откриването присъстваха още председателят на Националната мрежа на здравните медиатори Захари Атанасов, народни представители от различни парламентарни групи, представители на неправителствени организации и здравни медиатори от страната.