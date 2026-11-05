Ивкова: Реформата в спешната помощ е административна, не променяме общественото здраве

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Ние не променяме общественото здраве, реформата е административна и цели оптимизация.

Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на блиц контрол в комисията по здравеопазвване.

"Центровете за спешна медицинска помощ ще преминат в централно управление, но ще имат оперативна самостоятелност, за да могат да вземат спешни решения", допълни министърът.

Реформата цели координацията на спешната медицинска помощ по земя и по въздух, алгоритми, които водят до реакция и оказване на помощ на пациента.

Към настоящия момент системата за спешна медицинска помощ има 27 областни центрове и един център за спешна медицинска помощ по въздуха, които функционират като самостоятелни юридически лица. С проекта на постановление се предлага създаването на един национален център, който да кооридинира областните. Цели се създаване на единна организационна, управленска и финансова

рамка за системата.

Това е част от цялостната административна реоформа в здравния сектор. Министерството предвижда превръщането на 28-те РЗИ-та в регионални дирекции на ведомството, които ще изземат функциите им.

Общо 440 чиновнически щата отпадат с промените, а до 2028 г. броят на структурите към ведомството ще бъде намален от 95 на 33. За Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се планира да бъде превърнат в административно звено към министерството.

Идеята е администрацията да работи централизирано, вместо всяка структура да поддържа свои счетоводства, човешки ресурси и други общи дейности, обясняват от министерството.

Беше планирано Центърът за асистирана репродукция да премине към НЗОК подобно на Фонда за лечение на деца в чужбина. Редица организации от неправителствения сектор обаче отправиха критики към намерението на Министерството.

"Реформата пречи на лобитата със съмнителни интереси в системата. Знаете, че финансовият ресурс в сферата на здравеопазването е огромен”, каза министър Ивкова по отношение на критиките от редица организации и политици.