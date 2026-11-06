Как да ни прегледа специалист по УНГ и какво заплаща НЗОК?

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Ако ви поискат нерегламентирани плащания, може да подадете сигнал в РЗОК, с която лекарят или лечебното заведение има сключен договор

Какъв е пътят на пациента до специалист по ушно-носно-гърлени болести (УНГ) по НЗОК? Необходимо ли е направление от личния лекар?

Пациентът посещава личния си лекар, който извършва първоначален преглед и оценка на състоянието. Ако проблемът изисква специализирана диагностика и лечение, издава електронно направление (бланка МЗ-НЗОК № 3). С него пациентът има право да избере всеки УНГ лекар, който е сключил договор с НЗОК, без значение от населеното място.

Направлението е валидно до 30 календарни дни от датата на издаване.

Какво заплаща НЗОК при преглед при УНГ специалист? Кои дейности са включени в прегледа?

НЗОК покрива изцяло прегледа при специалист по УНГ, когато е с направление. Пациентът плаща само потребителска такса от 1,48 евро, ако не попада в категорията на освободените лица. 0,51 евро е таксата за пенсионери.

Дейностите в пакета на УНГ прегледа, които НЗОК заплаща, са:

Специализирани медицински дейности: риноскопия, локално лечение при епистаксис, отстраняване на назална тампонада, отстраняване на чуждо тяло от носа, скопия на нос, фаринкс и епифаринкс, и хипофаринкс, индиректна ларингоскопия, отоскопия (оглед на ушния канал и тъпанчевата мембрана), клиничен тест за слух (без аудиометрия), промивка на външен слухов канал, отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход, шев при разкъсвания на външно ухо, инцизия в областта на външен слухов проход, парацентеза на тъпанчевата мембрана, смяна на трахеостомна канюла, вземане на биопсичен материал от външно ухо, инцизия на носа при възпалителни процеси, проби за проходимост на евстахиева тръба, изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване.

Високоспециализирани медицински дейности: ларингостробоскопия и ларингостробография, фонетография, фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация, пункция и аспирация на максиларен синус, вземане на биопсичен материал от нос, инцизия на абсцеси, назален провокационен тест с алергени и отстраняване на полипи от носната кухина.

Кои изследвания покрива НЗОК?

НЗОК покрива широк спектър от изследвания, разделени в няколко групи: медико-диагностични (лабораторни), образни и високоспециализирани. За да бъдат платени от касата, те трябва да бъдат назначени от личен лекар или от лекар-специалист с направление.

Ако бъде преценено, че са необходими кръвни изследвания, микробиологични посевки или рентгенография, той издава направление (бл. МЗ-НЗОК № 4). В този случай НЗОК плаща самото изследване, но в лабораторията пациентът дължи такса за вземане на биологичен материал, чийто размер се определя самостоятелно от съответното заведение.

При операция на сливиците, носната преграда или друго УНГ заболяване какво покрива НЗОК?

НЗОК заплаща следните скъпоструващи медицински изделия: носни сплинтове; биологично тъканно лепило; еднократни накрайници за високотехнологична апаратура; сет за интубация на слъзни пътища; балони и катетри за дилатация на синусни отвори; ПВА и гелфоам тампонади; изкуствена дура и кост; изделия за фиксиращи процедури; изделия за роботасистирана хирургия.

За да бъде хоспитализиран, пациентът трябва да е с непрекъснати здравноосигурителни права. Заплаща се 0,51 евро за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

Когато сте приети по клинична пътека, НЗОК заплаща на болницата за:

Предоперативна подготовка и задължителни предоперативни изследвания.

Операцията, включително работата на хирургичния екип и анестезията.

Стандартните медикаменти, болничен престой, храна и грижи за периода на хоспитализация.

До два контролни прегледа в същата болница за 30 дни след изписването.

В алгоритъма на УНГ клиничните пътеки изрично е посочено, че касата заплаща определени медицински изделия извън цената на клиничната пътека.

Медицински изделия и консумативи, реимбурсирани от НЗОК:

1. Кохлеарна имплантна система (КИС). Стойност, до която НЗОК заплаща в евро – 16 361,34

1.1. КИ - кохлеарен имплант. При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС. При необходимост от подмяна, НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на импланта. Стойност, до която НЗОК заплаща в евро – 10 737,13.

1.2. Речеви процесор. НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на гаранционния срок, по утвърден ред и критерии. Стойност, до която НЗОК заплаща в евро – 5624,21.

1.3. Активни имплантИруеми слухови системи за средно ухо. Стойност, до която НЗОК заплаща в евро – 12 120. Над посочената доплаща пациентът.

2. Синусни импланти. Саморазгъващи се стентове, излъчващи лекарство за горни дихателни пътища. Стойност, която НЗОК заплаща в евро - 1975,63.

Тези медицински изделия се заплащат на търговци на едро 100%. ЗОЛ не доплаща за тях.

Медицински изделия и консумативи, нереимбурсирани от НЗОК:

В алгоритъма на УНГ клиничните пътеки пише, че НЗОК не плаща определени скъпоструващи материали - плаща ги пациентът по ценоразписа на болницата.

Какво трябва да знаят пациентите с намален слух за помощта от НЗОК?

Помощните средства и медицинските изделия, на които хората имат право, се предоставят след индивидуалното определяне за лицето с медицински документ, издаден от ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК.

След това пациентът подава заявление по електронен път в НЗОК, където експертни комисии разглеждат заявлението в рамките на 7 работни дни.

Лицето с увреждания се информира за постановено одобрение или мотивиран отказ с есемес или вайбър съобщение. Стойността на помощното средство се изплаща от НЗОК на съответния търговец по банков път. Когато се налага доплащане за избран от лицето с увреждане слухов апарат на по-висока стойност, доплащането е за негова сметка.

Постановено одобрение може да бъде реализирано от всяка фирма или търговец, сключил индивидуален договор с РЗОК, без териториално ограничение. На интернет страницата на НЗОК - https://www.nhif.bg/ е разработена електронна услуга, която предоставя възможност на гражданите да търсят търговци, предоставящи и извършващи ремонтни дейности на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Лице, на което е издадено одобрение, се идентифицира пред търговеца с ЕГН, три имена, номер и дата на одобрение, а ако е упълномощено лице, е необходимо да представи пълномощно.

Към кого да се обърне пациентът, ако му поискат плащане за дейност, която според него трябва да се покрива от НЗОК? Каква информация е добре да предостави при подаване на сигнал до РЗОК?

За нерегламентирани плащания може да подадете сигнал в РЗОК, с която лекарят/лечебното заведение има сключен договор. Адресите и телефоните на РЗОК за връзка с граждани са публикувани на сайта на НЗОК – www. nhif.bg– рубрика "Контакти".

Аз съм Ники Илиев.

Дискомфортът в ушите, трудното дишане, възпаленото гърло, хроничните инфекции могат лесно да бъдат предотвратени.

Трябва само да се възползвате от правата си на здравноосигурен.

Здравната каса заплаща изцяло прегледите при специалисти по уши, нос, гърло, а всичко започва с едно безплатно направление от личния лекар.

Действайте навреме! "НЗОК за теб"! Последвай здравето!