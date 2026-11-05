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Кандидатстването за специализация в здравеопазването вече е онлайн

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Специализанти. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА
Специализанти. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Новият портал specializanti.his.bg събира на едно място свободните позиции за специализанти в сектор „Здравеопазване" в страната и позволява кандидатстване изцяло по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).

През платформата младите лекари могат да разглеждат обявите, да кандидатстват и да проследяват процеса. Цялата комуникация между кандидатите и базите за обучение се осъществява през портала, което осигурява повече прозрачност и проследимост на всяка стъпка.

Платформата е разработена в координация с Министерството на здравеопазването от Информационно обслужване, част от системата на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, което обединява технологии, капитал и стратегическа визия за модерна, сигурна и конкурентоспособна екосистема за гражданите и бизнеса.

По-малко административни процедури, по-лесно кандидатстване и по-ясен процес за младите лекари. Разгледайте свободните позиции и кандидатствайте на https://specializanti.his.bg/

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Специализанти. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

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