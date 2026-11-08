Алергиите ни се “раждат” преди нас

Майчините микроби обучават имунната система на бебето на (не)толерантност още в утробата

Дълго време се приемаше, че алергиите са състояния, които се задействат едва след раждането - при първата среща с прах, полени или непозната храна. Съвременната медицина обаче показва, че алергичният риск започва много по-рано - още в утробата на майката и в зависимост от нейния микробиом. Това разказа алергологът педиатър д-р Тихомир Мустаков в сесия за детското развитие на конференцията “МОСТ – Медии, общество, семейство, традиции”.

Микробиомът е невидимата вътрешна общност от трилиони бактерии, вируси и други микроорганизми, които обитават нашето тяло и най-вече червата. Тази система не просто помага за смилането на храната, а служи като университет за обучение на имунните клетки как да разграничават безвредните частици от реалните опасности.

По време на бременността бебето се развива в защитена среда. Самата плацента - органът, който свързва майката с плода и му доставя хранителни вещества, няма собствен микробиом, но функционира като мост за интензивен обмен на защитни молекули.

През третия триместър от

бременността майката

прехвърля към бебето

специални защитни протеини,

наречени имуноглобулини от клас G - в медицинските документи ги срещаме като IgG. Тези антитела са нещо като молекулярни пазачи, които пренасят информация за външната среда. В зависимост от това дали бебето е родено на термин, или преждевременно, този трансфер има различни особености. При доносените бебета майката предава например готова имунна памет срещу конкретни провокатори от околната среда — например срещу основния протеинов алерген в брезовия полен – силен дразнител у нас, и ключовия алерген във фъстъците. При недоносените бебета обаче поради по-краткия им престой в утробата има особености, които може да са свързани с антитела срещу протеина казеин в кравето мляко. В някои имунологични проучвания се установява, че антителата срещу казеин - които майката има, защото яде млечни продукти, започват да се прехвърлят малко по-рано през бременността в сравнение с други по-сложни антитела от околната среда. Поради това в кръвта на недоносеното бебе съотношението между антиказеин антителата и антибреза/фъстъци антителата може да изглежда различно спрямо това при доносено бебе. Заедно с антителата през плацентата преминават и безопасни фрагменти от бактерии и техните метаболити, които деликатно упражняват и тренират развиващия се имунитет на плода срещу атопия - генетичното предразположение към алергии. Най-общо: майката предава “пасивна имунна защита и рефлекси на околната среда”.

Развиващият се плод реагира чувствително на начина на живот на майката чрез механизмите на т.нар. епигенетика, изтъкна д-р Мустаков. Това е биологичен процес, при който факторите на околната среда включват или изключват определени гени, без да променят самата ДНК структура. Така например, излагането на тютюнев дим по време на бременността води до химически промени в кръвта на новороденото, които променят сигнализацията на T-клетките - ключовите воини на имунната система. От друга страна, замърсяването на въздуха с фини прахови частици с диаметър под 2,5 микрометра, които лесно проникват в организма,

препрограмира имунните

клетки чистачи на плода и

повишава риска бебето да

развие атопичен дерматит

- екзема, хронично кожно възпаление, свързано със сухота и сърбеж.

Освен бактерии в тялото ни живее и съвкупност от вируси, наречена виром. Голяма част от тях са бактериофаги — вируси, които заразяват единствено бактериите и поддържат баланса в микробиома. По време на раждането и кърменето майката предава между 15 и 32% от своя виром на бебето. За разлика от бактериите, които бебето прехваща в много по-голям процент от майката (над 60%), трансферът на вирома е по-слаб и по-динамичен. Останалата част от вирусите в бебето се активират от неговата собствена среда или се развиват от бактериите, с които то вече разполага.

Самият начин на раждане също определя кои бактерии първи ще заселят детския организъм. При естественото, вагинално раждане бебето получава микробиом със 72% съответствие с майчиния и преобладаващо полезни вагинални бактерии. При раждане със секцио това съответствие пада до 41%, като първите “заселници” са предимно кожни бактерии от болничната среда.

Здравите новородени обикновено имат повишени нива на антитела срещу норовируси, тетаничен токсин, стрептококус пневмоние, полиовирус, хепатит A, паротитен токсин и др.

Първите шест месеца след раждането се определят от специалиста като биологичен прозорец на възможностите. През този кратък период се полагат основите на чревната микробиота за целия бъдещ живот.

Кърменето играе основна

роля, защото доставя

полезни бактерии

- добрите бифидобактерии. Някои изследвания обаче установяват, че наличието на животни с козина в дома намалява нивата на тези приятелски микроорганизми. Кърмата съдържа и микроскопични следи от алергени. Тези минимални количества действат като естествена имунизация, която помага на бебешкия организъм да изгради трайна имунна поносимост.

Обратно, фактори като недоносеност – дечица, родени преди 31-ата гестационна седмица, имат над 3 пъти по-висок риск от последваща астма. Независимо и самостоятелно ранната и честа употреба на антибиотици или изкуствено хранене без естествени пребиотици нарушават микробиомния баланс и увеличават риска от алергии.

Въпреки че видимите симптоми - като обриви по кожата, хрипове или хранителна непоносимост - се проявяват едва след раждането, основите на алергичното здраве се полагат още в утробата. “Майчиният начин на живот, храненето, чистотата на въздуха и начинът на раждане си сътрудничат, за да обучат детската имунна система още преди първата среща с външния свят”, изтъкна алергологът.

При

естествено

раждане детето

получава

микробиом със

72% съответствие

с майчиния, при

секцио пада

до 41%