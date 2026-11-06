Само 30 цента на човек в България – цената за спасяването на 65 души от супербактерии

Микробите измислиха антибиотиците преди милиони години, а с грешките си човекът им даде сила да обърнат тези оръжия срещу него

Когато говорим за най-големите заплахи пред съвременното здравеопазване, антимикробната резистентност (АМР) често остава в сянката на по-зрелищни кризи, въпреки че ефектът се усеща ежедневно във всяка болнична стая. Антибиотиците всъщност са измислени от самите бактерии - да се борят помежду си, което означава, че и механизмите за резистентност съществуват от милиони години. Човечеството просто драстично е ускорило този естествен процес.

Илюзия е да се мисли, че простото намаляване на употребата на медикаменти ще заличи резистентните щамове, тъй като с течение на времето биологичната цена за приспособяване на бактериите намалява и те запазват своите генетични оръжия, стана ясно на конференция, организирана от фондация “Единно здраве”.

Устойчивите микроорганизми вече не са изолирани само в болнична среда, а циркулират свободно сред общото население и вероятно в същите мащаби. Региони като Китай и Индия се превръщат в световни огнища на мултирезистентни щамове, а в Европа тревожни тенденции се наблюдават дори в скандинавските страни, които имат устойчиви стратегии за контрол. Само в Европейския съюз инфекциите, свързани с медицинското обслужване, засягат над 4 млн. души годишно, като над 70% от тях са причинени от устойчиви бактерии. Проблемът генерира над 5,5 млрд. евро само преки разходи.

В България ситуацията има специфика. Вместо очаквания и заложен като цел спад в общата употреба на антибиотици, в отделни периоди всъщност е регистрирано увеличение с 8 процента. В извънболничната помощ макролидите, сулфонамидите и хинолоните са над 65% от общо изписаните антибиотици, а в болниците делът на широкоспектърните препарати достига близо 80%. Целите, поставени от ООН и Европейския съюз, са поне 65% от използваните медикаменти да бъдат от т.нар.група “Access” - основни, с по-тесен спектър, докато в България техният дял е едва около 40 на сто. В този контекст епидемиолозите на конференцията коментираха, че

България вече заема първо

място в ЕС с нива около 70%

резистентност на някои бактерии към лекарствата, които трябва да ги лекуват. Друг красноречив пример е, че при пневмококите нечувствителността към пеницилин е скочила 2 пъти само за 1 г.

Въпреки че националният план за действие срещу резистентността прави важни стъпки за насърчаване на правилната употреба на антибиотици, на българския пазар и в позитивния лекарствен списък все още липсват основни препарати от първа линия от основната групата. Това принуждава лекарите да предписват широкоспектърни медикаменти, което допълнително тласка бактериите към мутация за устойчивост на лекарствата.

Личните лекари пък нямат реимбурсиран достъп до достатъчен брой бързи диагностични тестове, с които за минути да разграничат вирусна от бактериална инфекция и да не “стрелят” на тъмно с изписваните лекарства. В същото време сериозният недостиг на медицински сестри в болниците води до физическо претоварване на персонала, което неминуемо увеличава риска от пренасяне на вътреболнични инфекции между пациентите.

Финансовото и човешкото измерение на тази криза за България е изключително тежко. Измеримата пряка цена на инфекциите у нас за 2025 г. се оценява на близо 83 млн. евро, докато общата икономическа тежест, включваща временна нетрудоспособност и загуба на продуктивност, надхвърля половин милиард евро. Реалният брой на вътреболничните инфекции обаче масово се подценява поради страх от административни санкции и медиен натиск върху болничните мениджъри. Липсата на автоматизирана връзка между лабораториите, изготвящи антибиограми, и болничните епикризи допълнително къса информационната верига, оставяйки личните лекари без яснота какъв резистентен щам носи изписаният пациент.

Изходът изисква коренна промяна в подхода и прилагане на доказан чужд опит. Практиката на Европейския алианс на университетските болници показва, че ключът се крие във въвеждането на лична управленска отговорност за директорите на лечебни заведения относно инфекциозния контрол и програмите за рационална антибиотична терапия. Чрез анонимизиран сравнителен анализ и прозрачност болниците могат да се съревновават по качество, вместо да крият данните си.

Забележителен пример

предоставя Каталуня,

където обвързването на едва 5% от вариативния болничен бюджет с постигането на конкретни цели за инфекциозен контрол е намалило наполовина инфекциите от катетри и хирургични интервенции, спестявайки над 7 млн. евро годишно.

Европейският съюз насочва към България и още 5 критични държави специална информационна кампания за антибиотичната устойчивост на лекарства. Фаза 1 е насочена към младите от 16 до 25 г. и включва играта Only Up: Beat the Bug в платформата Fortnite. Фаза 2 е насочена към 16-35-годишните и ще дава информация в нов интерактивен портал "Антибиотиците: Отговорите", съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести.

За България математическият модел “Едно здраве” – включващ по-добра хигиена на ръцете в болниците, строг контрол върху предписването, разяснителни медийни кампании за обществеността и въвеждане на отложено предписване с изчакване дали ще настъпи подобрение – показват впечатляващи резултати. С инвестиция от едва 30 евроцента на човек годишно страната ни може да предотврати около 700 случая на резистентни инфекции и да спаси 65 човешки живота всяка година. На практика говорим за намаляване наполовина на реалната тежест на АМР в страната, обясниха експертите. А това ще спестява около 2 млн. евро на година на здравната система, като

всяко инвестирано евро

в превенцията носи

възвръщаемост от 2,25 евро

Рационалното управление на антибиотиците помага на отделния пациент, инфекциозният контрол и превенцията са бариери, които могат да спрат разпространението на резистентността.

Трудността на битката с устойчивите микроорганизми пролича най-ясно в един драматичен момент от конференцията. На въпроса на медик от залата как точно да се постъпи, когато пред лекаря стои пациент с резистентна инфекция и наличните лекарства просто не действат, настъпи мълчание. Когато думите дойдоха, препотвърдиха тежката реалност: остават единствено стриктното ограничаване на разпространението чрез изолация и строга хигиена и опитите за лечение с комбинации от различни антибиотици. Световните медицински протоколи и международните проучвания в тази сфера потвърждават, че при липсата на нови молекули клиничната наука разчита именно на агресивна комбинирана терапия от различни класове медикаменти с очакване те заедно да постигнат ефект и да надвият бактерията. Наред с това водещите болници в чужбина все по-често прилагат продължителни вливания за поддържане на постоянни високи концентрации на медикамента в кръвта, както и прецизиране на дозата спрямо индивидуалния профил на пациента. В по-широк мащаб международните експерти посочват и инвестициите в модерна инфраструктура – изолационни боксове, в които въздухът се движи само отвън навътре, и осигуряването на самостоятелен сестрински персонал за инфектираните болни. Всичко това обаче показва, че когато закъснеем с превенцията, медицината се вижда принудена да прави сложни комбинации с последните останали оръжия просто за да спечели време.