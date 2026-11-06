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Защо огладняваме най-често късно вечер?

Екатерина Григорова

Екатерина Григорова

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Шоколад Снимка: Pixabay
Шоколад Снимка: Pixabay

През деня сме имали 3 редовни хранения, но късно вечер рязко ни се отваря апетита. Но защо е така?  

Според проучвания всеки един на трима се изкушава да хапне нещо вечер. А при възрастта от 18 до 24 години това са всеки четирима от петима. 

Диетологът д-р Кристин Болиу казва, че яденето 2 часа преди лягане е фактор, който предразполага към затлъстяване.

Въпреки че сънят е най-дългото време, което прекарваме без да ядем, все пак най-много огладняваме вечер. Проф. Джеймс Бетс от университета в Бат проучва как тялото обработва храната и как влияе тя на енергията. В изследването излиза, че грелинът - хормонът, който ни кара да огладняваме, е най-висок вечер.

"Въпреки че той пада след хранене, това основно се случва след първото хранене и не толкова след обяда и вечерята", казва Бетс. 

Храната и условията, в които ядем също имат значение. Когато диетата ни е по-богата на протеини и фибри, организмът ни се чувства по сит. Средата също оказва своето влияние. Непредвиденото хранене често става в една и съща среда. Например в офиса или като се приберем и седнем пред телевизора. 

Но пречи ли късното ядене на съня?

Проучванията не дават ясен отговор на този въпрос. Консумирането на въглехидрати като рафинирани захари, ориз и хляб може да влоши качеството на сън.

"Все още не е ясно и при различните хора различните храни влияят различно преди лягане'', казва още Бетс.

Недоспиването пък води тялото към нужда от по-високо калорични храни. Както и по-късно през деня те са по-нужни, отколкото са сутрин, когато тялото си е отпочинало след сън. 

Болиу препоръчва, ако все пак не можем да избегнем междинното хранене вечер да следваме следните съвети: 

Първо - нормална порция от любимата ни храна - това предпазва от прекаляване с нея по-късно. 

Второ - да държим под ръка по-здравословни опции като кисело мляко, плодове и ядки. 

Трето - малко шоколад тук и там не вреди чак толкова. Можем да си го позволяваме. 

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Шоколад Снимка: Pixabay

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