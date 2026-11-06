ВМА разширява границите на съвременната миниинвазивна хирургия

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За първи път в България лекари от Военномедицинска академия извършиха операции с ново поколение 4K 3D лапароскопска апаратура

На 5 ноември 2026 г. в Първа клиника по коремна хирургия на Военномедицинска академия (ВМА) бяха осъществени първите в България оперативни интервенции с помощта на нов клас високотехнологична 4K 3D лапароскопска апаратура, разработена от водещ японски производител на медицинско оборудване, съобщиха от академията.

Въвеждането на иновативната технология е поредна важна стъпка в развитието на миниинвазивната хирургия във ВМА и разширява възможностите за извършване на сложни коремни операции чрез щадящи оперативни подходи.

"Основното предимство на новата апаратура е възможността за триизмерна визуализация с изключително висока резолюция. Така значително се подобрява пространствената ориентация на хирурга и прецизността на оперативните действия. Това е осезаемо не само при дисекцията и отделянето на анатомичните структури, но най-вече при реконструктивните етапи на високо обемните коремни операции.

Именно тогава се налага извършването на сложни лапароскопски шевове и анастомози, които са сред най-сериозните технически предизвикателства пред миниинвазивната хирургия. Триизмерният образ съществено улеснява тези манипулации и разширява възможностите за прилагане на лапароскопски подход при все по-сложни интервенции", коментира проф. Ивелин Такоров, ръководител на хирургичните екипи.

Според специалистите, подобни технологични решения имат потенциала постепенно да преодоляват част от ограниченията на конвенционалната лапароскопска хирургия и да разширяват приложението ѝ при заболявания, за които доскоро отворените операции са били предпочитан или единствен практически приложим подход.

За пациентите това означава допълнителни възможности за лечение с по-малка оперативна травма, по-слабо изразена следоперативна болка, по-бързо възстановяване и по-кратък болничен престой.

Стратегическата цел на хирургичните екипи е непрекъснато разширяване на приложението на миниинвазивните методи и свеждане до минимум на необходимостта от конвенционални отворени операции, когато това е медицински обосновано и безопасно за пациента.

Въвеждането на новата 4K 3D лапароскопска система способства за надграждне на вече съществуващия широк спектър от миниинвазивни оперативни техники, прилагани рутинно във ВМА. Тази последователна политика затвърждава позицията на Военномедицинска академия не само като най-натоварения в областта на коремна хирургия в страната, но и като водещ иновационен център, в който технологичният напредък намира непосредствено приложение в ежедневната клинична практика, коментират от здравното заведение.