Лекарствата за остри състояния ще се изписват за срок до 30 дни, за хронични - до 100

По-дълъг период за получаване на лекарства за остри и хронични заболявания предвижда проект на здравното министерство. С него се предлага медикаментите за остри състояния да се изписват за лечение до 30 дни вместо досегашните 10, а тези за хронични заболявания – за период до 100 дни.

Това е записано в проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикуван от министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Според мотивите на ведомството промяната при острите състояния се налага, тъй като терапевтичните схеми на голяма част от лекарствените продукти надхвърлят 10 дни. Към тях спадат заболявания като грип, ангина и бронхит, които възникват внезапно, развиват се за кратък период и обикновено продължават от няколко дни до няколко седмици.

Хроничните заболявания, сред които диабет, хипертония и астма, продължават с месеци или години и изискват постоянно лечение и проследяване. Затова се предлага възможност лекарствата за тях да се предписват за период до 100 дни както с рецепта за еднократно, така и с рецепта за многократно отпускане.

Сред останалите промени е специалните рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да се издават като електронни предписания. Предвижда се и протоколите за лекарства, заплащани от НЗОК или районните здравноосигурителни каси (РЗОК), да бъдат електронни документи. Те ще се подписват с квалифициран електронен подпис от съответните медицински специалисти и специализирани комисии.

Друга промяна предвижда лекарствата, предписани при един амбулаторен преглед и заплащани напълно или частично от НЗОК, да се включват в една електронна рецепта. Изключение ще се прави за медикаментите за остри състояния, както и когато лекарят прецени, че е необходимо издаването на отделни рецепти. В една електронна рецепта ще могат да се включват и лекарства за различни заболявания.

Проектът предвижда и възможност частично изпълнена електронна рецепта да бъде изпълнена в останалата си част в същата или в друга аптека с договор с НЗОК, в рамките на срока на валидност на предписанието.

За рецептите за многократно отпускане се предвиждат конкретни срокове за изпълнение – до 15 календарни дни за първото отпускане, до 45 дни за второто и до 75 дни за третото. Така пациентите ще могат да получават предписаните им лекарства на няколко пъти, без да е необходимо да вземат цялото количество наведнъж.

Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, тя ще бъде длъжна да го осигури до 24 часа.

Според мотивите на министерството целта на измененията е да се улеснят пациентите, да се намали административната тежест и да се подобрят проследимостта и контролът при предписването и отпускането на лекарства.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане от 5 ноември до 7 декември 2026 г. Предвижда се наредбата да влезе в сила два месеца след обнародването й в „Държавен вестник".