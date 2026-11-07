Аутизмът при възрастни във Великобритания се е увеличил 10 пъти от 2010 г.

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Броят на диагнозите за аутизъм при възрастни във Великобритания е нараснал десет пъти от 2010 г. насам, установи едно от най-мащабните проучвания по темата, цитирано от „Дейли мейл".

Според изследователите тази тенденция до голяма степен се дължи на увеличаването на диагнозите сред младите жени, които често имат и други състояния като синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), тревожност и депресия.

Учените установили също, че броят на диагнозите във Великобритания се е увеличил „рязко" след 2020 г.

Някои експерти смятат, че това може да е резултат от „културни промени", свързани с начина, по който се определя и разбира аутизмът.

Други обаче твърдят, че тенденцията може да се обясни с по-доброто разпознаване и по-задълбоченото разбиране на това състояние.

Проучването, публикувано в списание BMJ Mental Health, анализира медицинските досиета на повече от 33 милиона възрастни във Великобритания и Швеция за периода от 2010 до 2023 г.

До края на изследвания период 241 936 души са получили диагноза аутизъм – 141 119 във Великобритания и 100 817 в Швеция.

Експерти от няколко британски университета и престижния шведски Каролински институт посочват, че целта им е била да разберат защо през последните години броят на диагнозите нараства толкова значително.

Изследователите сравнили профилите на хората, получили диагноза аутизъм през 2010 и 2023 г.

Анализът включвал тяхната възраст, пол и данни за състояния като ADHD, тревожност и депресия – състояния, които са тясно свързани с аутизма.

В проучването бил използван метод, известен като човекогодини (person-years), чрез който се проследява честотата на новите диагнози за определен период от време.

Според този метод честотата на новите диагнози аутизъм се е увеличила от 0,6 на 6,4 случая на всеки 10 000 човекогодини между 2010 и 2023 г. – десетократно нарастване.

Това означава, че в началото на изследвания период честотата на новите диагнози е била под един случай на 10 000 човекогодини, докато в края на периода е надхвърлила шест случая на 10 000 човекогодини.

Освен това около 4% от младите хора на възраст между 16 и 20 години във Великобритания са имали диагноза аутизъм – дял, който е по-висок от предишните оценки на изследователите.

Проучването установило също, че броят на диагнозите сред жените се е увеличил.

При възрастните, диагностицирани с аутизъм, значително по-често се установявали данни за предходни психични проблеми.

Във Великобритания делът на хората с диагноза аутизъм, които преди това са били диагностицирани с тревожно разстройство, се е увеличил от около 29% през 2010 г. до 58% през 2023 г.

Нараснал е и делът на новодиагностицираните, които имат депресия или ADHD.

Особено впечатляващо е, че състоянията, традиционно свързвани с аутизма, са станали по-рядко срещани сред хората, получили нова диагноза.

Делът на пациентите с предходна диагноза епилепсия е спаднал от около 10% на 4%, а интелектуалните затруднения също са станали по-рядко срещани.

Изследователите заключават, че характеристиките на възрастните, получаващи диагноза аутизъм, са се „променили драстично" от 2010 г. насам.